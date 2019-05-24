Налоговая амнистия: более 37 тысяч налогоплательщиков погасили свои долги

По состоянию на 1 октября 2018 года по республике непогашенную налоговую задолженность имели 90 077 субъектов малого и среднего бизнеса.

По состоянию на 20 мая 2019 года в целом по респубике в рамках налоговой амнистии погасили свою недоимку по налогам 37 150 налогоплательщиков на общую сумму 7,3 млрдтенге, по ним подлежат списанию пени на сумму 1,9 млрд тенге и штрафы на сумму 98,7 млн тенге. Об этом сообщила пресс-служба Комитета госдоходов МФ РК, передает Zakon.kz.

- Следует отметить, что по состоянию на 1 октября 2018 года по республике непогашенную налоговую задолженность имели 90 077 субъектов малого и среднего бизнеса, сумма недоимки которых составляла 210,4 млрд тенге, пени – 122,9 млрд тенге, штрафы – 7,4 млрд тенге, - говорится в сообщении.

В КГД напомнили, что налоговая амнистия продлится до конца текущего года, у субъектов малого и среднего бизнеса есть возможность избавиться от накопленных долгов и отменить все ограничения, наложенные органами государственных доходов.

Кроме того, в скором будущем под налоговую амнистию могут попасть и физические лица, им спишут пени при условии уплаты основной суммы налога по налоговым обязательствам за периоды до 1 января 2019 года.

Соответствующие поправки в налоговое законодательство в настоящее время находятся на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

В случае принятия поправок под амнистию подпадут 1 390,0 тыс.человек, которым при условии уплаты недоимки на сумму 13,9 млрд тенге будут списаны пени на общую сумму 7,0 млрд тенге.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!