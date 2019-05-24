О государственном контроле за интернетом говорили на Евразийском медиафоруме

Соцсети - это свобода, но все же мнимая. На тех же платформах Youtube, Facebook есть свои четкие правила, за которые пользователи блокируются администрацией.

Обсуждение темы влияния блогеров на общественное мнение на XVI Евразийском медиафоруме в Алматы переросло в дискуссию по теме контроля интернета государственными структурами, передает Zakon.kz.

- Мне хотелось бы, чтобы критерии национальной безопасности обсуждала не узкая группа людей, которая исходя из своих интересов их устанавливает, а чтобы все обсуждалось обществом. Если оно согласится свободно, добровольно с тем, что именно является угрозой нацбезопасности, то это будет настоящая безопасность нации, а не национальная безопасность, которую напишут в докладной записке 3 или 5 человек, и которой потом должны подчиняться миллионы. Это вопрос власти и управления, который меняется, а не вопрос демократии. Современные коммуникационные сети создают вопрос не делегирования полномочий, а прямого участия людей в формировании судьбы государства, которое является формой ответственности за безопасность, справедливость и развитие огромного числа людей. Меняется само понятие и функция государства, и я выступаю за то, чтобы нацбезопасность стала безопасностью нации, а не того, кто от имени нации говорит, - сказал модератор дискуссии, российский журналист, телеведущий и блогер Максим Шевченко.

По его мнению, контролировать можно все, что угодно. Но лучше создавать пространство доверительного разговора с большим количеством людей, в котором ложная информация будет опровергаться.

- Можно сказать: "Лошади летают". И, видя картинки лошадок с крыльями, кто-то реально может поверить, что это так. И чтобы им объяснить, что это фантазия, нужно на доступном им языке подробно обстоятельно и доверительно рассказать о том, что это миф. Это вопрос языка и коммуникаций, - отметил Шевченко.

Специалист по связям с правительством, социальный стратег в разработке прорывных проектов из Мексики Луис Мигель Лопес уверен, что попытки контролировать интернет исходят из конфликта поколений.

- Вы все еще думаете традиционно. Я хочу внести ясность: нет ни одного государства в мире, которое может полностью законтролировать интернет. Даже Китай полностью контролировать интернет не может. Нет государства, которое полностью понимает мысли и чаяния людей, которым меньше 30 лет, может с определенностью обращаться к потребностям поколения Z. По всему миру молодые люди думают по-новому, для нашего понимания это сложно. Это поколение, у которого очень много разных точек зрения на одно и то же. Те, кому за 30, не смогут вовлечь новые поколения в то, что мы считаем важным. Технологии - основная причина всего этого, - сказал он.

Вести диалог с обществом государства мира вынуждены на новых площадках.

- Я встречаюсь с огромным количеством людей, у меня аудитории студенческие, около тысячи человек каждый раз, и я их спрашиваю, кто смотрит телевизор. 80% людей до 30 лет не включают телевизор и не смотрят никакие телеканалы. Сегодня в Украине наш бывший президент Петр Порошенко имел целый отряд ботов, они до сих пор есть. Эти люди активно работают в социальных сетях и отстаивают в блогосфере точку зрения именно Петра Порошенко. Многие представители властей разных стран понимают, что телевидение уходит, и все становится более мобильным, - считает украинский журналист, знаменитый интервьюер Дмитрий Гордон.

Соцсети - это свобода, но все же мнимая. На тех же платформах Youtube, Facebook есть свои четкие правила, за которые пользователи блокируются администрацией.

- Кто-то выносит страйк, за который они потом извиняются. Это влияет на отношение аудитории ко мне. Я не считаю эти среды абсолютно свободными. С другой стороны остается вопрос, а как иначе контролировать этику? Тогда давайте обсуждать, чтобы не какие-то группы чиновников где-то в руководстве Google, Facebook решали, что такое этика. Давайте миллионы подписчиков сами обсудят, какая в нашей среде будет принята этика, и коллективно решим, примем хартию. Куда приходят деньги, туда приходит власть, которая с помощью денег пытается контролировать людей. В Youtube покупают не вещание, а вещателей, самих видеоблогеров, популярные каналы, - сказал Максим Шевченко.

Более того, соцсети мониторят государственные органы и в некоторых странах наказывают уголовно за ложные высказывания в интернете.

- Я не считаю, что за ошибочное мнение надо привлекать к уголовной ответственности. Убежден, что государство должно само вводить оперативные сообщения в случае угроз, а люди имеют право кричать. Паникеров расстреливают только во время войны, если мы живем в ситуации мира, в спокойное время, надо уметь разговаривать с людьми и наказывать дезинформаторов не уголовно, а публичным осуждением. Когда на распространителе фальшивых новостей будет клеймо "лжец", никто ему не будет верить, это лучше действует, чем уголовное наказание, когда кто-то решает, исходя из каких-то соображений. Общественная обструкция - это то, что решаем мы, - уверен Максим Шевченко.

Как бы там ни было, ответственность за свои слова и действия в реальной жизни или в соцсетях никто не отменял. Репутация зарабатывается долгое время, но потерять ее можно в один миг. А потому появление новых способов распространения информации должно сделать нашу жизнь проще, но при соблюдении тех или иных этических норм.

Альберт Ахметов

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