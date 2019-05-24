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Нигматулин: В центре внимания аграриев – задачи, поставленные Елбасы

В стране есть все условия, чтобы стать крупнейшим экспортером мяса на внешнем рынке.

Фото : Ж.Куспанова24 мая 2019, 15:05

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин отметил ключевую роль отечественного агропромышленного комплекса в развитии страны, выступая на парламентских слушаниях в Мажилисе на тему: "Перспективы развития производства, переработки и экспорта мясной и молочной продукции", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

- Именно поэтому Первый Президент страны - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, определяя стратегические направления развития государства, всегда уделяет особое внимание вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий. Сегодня в центре внимания аграриев страны находятся задачи, которые поставил Елбасы. Это масштабное внедрение современных агротехнологий, мировых стандартов, привлечение авторитетных зарубежных специалистов и обучение сельских предпринимателей новым навыкам ведения хозяйства. В результате выполнения данных поручений мы сможем в полной мере раскрыть потенциал агропромышленного комплекса страны, - сказал Нурлан Нигматулин.

В настоящее время в Казахстане в структуре стоимости валовой продукции сельского хозяйства на долю животноводства приходится более 46%.

Отмечено, что в стране есть все условия, чтобы стать крупнейшим экспортером мяса на внешнем рынке.

- Сегодня, когда в таких государствах мира, как Индия, Китай, увеличивается население, когда в большинстве стран Африканского континента с каждым годом повышается потребность в продовольствии, необходимость в сельскохозяйственной продукции будет только расти. И именно тот случай, когда необходимо максимально использовать все имеющиеся в стране условия для развития агропромышленного комплекса, включая такой перспективный сектор, как производство, переработка и экспорт мясной и молочной продукции. Именно так ставит задачу Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, - подчеркнул спикер Мажилиса.

Как отметил Нигматулин, на сегодняшний день в Казахстане в условиях рыночной экономики создана обширная законодательная база развития отрасли животноводства. Это законы по вопросам АПК, о племенном животноводстве, о ветеринарии, о сельскохозяйственных кооперативах, о пастбищах и др.

В стране реализуется Программа развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан, рассчитанная на 2017-2021 годы.

Оказывается поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей через прямое субсидирование, ежегодно увеличиваются объемы господдержки сельского хозяйства.

Высказанные в ходе парламентских слушаний предложения будут изучены и составят основу рекомендаций, которые будут использованы при подготовке тематических законопроектов.


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