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Дебаты студентов в американском формате прошли в Алматы

Тема дебатов: наиболее эффективный международный опыт в противодействии коррупции.

Фото : Zakon.kz24 мая 2019, 15:32

Дебатный турнир по правилам Американского парламентского формата проведен в Алматы, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день, одной из главных задач Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции является переход к инновационной государственной службе, достижение которой невозможно без высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров.

В этой связи, проектным офисом Алматы - Адалдық Алаңы совместно с Акиматом города и филиалом Академии госуправления при Президенте Республики Казахстан с участием студентов ведущих вузов города, проведен дебатный турнир на тему "Добропорядочность и верховенство закона – залог успешной нации".

В рамках дебатного турнира участниками инициирована тема - "Наиболее эффективный международный опыт в противодействии коррупции". Процедура турнира проходила в два этапа, параллельно в двух лигах, на государственном и официальном языках, с участием госслужащих и студентов.

Форматом для проведения турнира был выбран Американский парламентский формат дебатных игр, заключающийся в состязании аргументов, остроумия и риторических качеств в воображаемом Парламенте. В ходе дебатов стороны выдвигали свои аргументы, пытаясь убедить жюри в своей правоте.

По итогам дебатов, особо отличившимся участникам были вручены грамоты, а победители удостоены памятными кубками.


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