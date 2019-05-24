248 наблюдателей уже аккредитованы на выборы Президента РК

Аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций будет осуществляться до 18 часов 3 июня 2019 года.

На выборы Президента РК на 24 мая от международных организаций и иностранных государств аккредитовано 248 человек. Об этом сообщили на заседании Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, в котором приняли участие представители политических партий и Миссии БДИПЧ/ОБСЕ, передает Zakon.kz.

Как рассказала член ЦИК Зауреш Баймолдина, 6, 13, 21 мая были аккредитованы 125 наблюдателей, из них:

109 наблюдателей от пяти международных организаций: СНГ, МПА СНГ, БДИПЧ/ОБСЕ и ОИС;

16 наблюдателей от 8 иностранных государств, которые являются представителями центральных избирательных органов Армении, Болгарии, Грузии, Малайзии, Молдовы, Латвии, Российской Федерации, Турции.

2 и 23 мая 2019 года поступили представления МИД РК на аккредитацию наблюдателей ряда миссий:

- 19 наблюдателей в составе миссии наблюдателей от СНГ;

- 24 наблюдателя в составе миссии наблюдателей от ШОС;

- 10 наблюдателей от ТюркПА;

- 63 наблюдателя ПА ОБСЕ.

Наряду с этим представлены 7 наблюдателей от иностранных государств, которые являются представителями центральных избирательных органов Азербайджана, Беларуси, Латвии и Монголии.

Все 123 наблюдателя были вынесены для аккредитации.

- По мере поступления представлений на аккредитацию данные по наблюдателям обновляются. Аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций будет осуществляться Центризбиркомом до 18.00 ч. 3 июня 2019 года, - сказала она.

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