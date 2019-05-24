На 127 млн тенге недополучили доплат учителя столицы
Эти деньги им не выплачивали в течение двух лет.
Фото : zakon.kz24 мая 2019, 16:12
По акту надзора прокуратуры города Нур-Султан порядка 7 тыс. педагогам школ выплачено 127 млн тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру города.
- В рамках анализа прокуроры установили, что на протяжении последних двух лет столичные учителя не получали доплату в размере 40% от оклада за работу с детьми с особыми образовательными потребностями, - говорится в сообщении.
После вмешательства прокуратуры нарушения устранены.
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