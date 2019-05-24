Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

На 127 млн тенге недополучили доплат учителя столицы

Эти деньги им не выплачивали в течение двух лет.

Фото : zakon.kz24 мая 2019, 16:12

По акту надзора прокуратуры города Нур-Султан порядка 7 тыс. педагогам школ выплачено 127 млн тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру города.

- В рамках анализа прокуроры установили, что на протяжении последних двух лет столичные учителя не получали доплату в размере 40% от оклада за работу с детьми с особыми образовательными потребностями, - говорится в сообщении.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты