На 127 млн тенге недополучили доплат учителя столицы

Эти деньги им не выплачивали в течение двух лет.

Фото : zakon.kz

По акту надзора прокуратуры города Нур-Султан порядка 7 тыс. педагогам школ выплачено 127 млн тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру города. - В рамках анализа прокуроры установили, что на протяжении последних двух лет столичные учителя не получали доплату в размере 40% от оклада за работу с детьми с особыми образовательными потребностями, - говорится в сообщении. После вмешательства прокуратуры нарушения устранены.

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