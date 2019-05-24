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На теледебаты кандидатов в президенты потратят 41 млн тенге

Но цифра будет уточняться.

Фото : Zakon.kz24 мая 2019, 16:29

Первый заместитель председателя правления АО "Агентство "Хабар" Ринат Кертаев рассказал, что на проведение дебатов кандидатов в президенты РК было выделено 41 млн тенге, передает Zakon.kz.

Кертаев, говоря о сумме, заложенной на проведение дебатов отметил, что производство телевизионного продукта, тем более, такого сложного формата как дебаты и дискуссии – это очень большая расходная деятельность для любого телеканала. Планируется подготовить отдельную большую декорацию с использованием LED-экранов, современного светового оборудования, чтобы зритель, сидящий перед телевизором, получил качественный интересный контент.

- Во всех странах дебаты проводятся как телевизионные шоу, не все зависит от того, что будет сказано участниками, но и картинка, визуальная подача дебатов должна быть на уровне. В этой сумме сидят не только расходы по производству телепродукта, но и распространение. И мы хотим привлечь лучших специалистов из разных отраслей телевидения, и, я думаю, что в целом та сумма не такая большая, если учитывать бюджеты дебатов, которые были в других странах, - сказал он.

Также он отметил, что в данное время прорабатывается сам формат теледебатов.

- Будут ли дебаты в записи или прямом эфире, будет решено после заседания рабочей группы, куда входят опытные специалисты нашего агентства, профессиональные журналисты, телевизионщики. Они до этого разрабатывали многие известные ток-шоу, участвовали в подготовке и проведении дебатов в истории нашей страны, - сказал Кертаев.

В свою очередь член ЦИК Ляззат Сулеймен отметила, что дебаты пройдут на казахском и русском языках.

- Участники должны соблюдать порядок: воздерживаться от оскорбительных нападок, заведомо ложных, унижающих честь и достоинство высказываний в адрес других участников и вести дискуссию в рамках этических норм. Если будут нарушения, то будем прорабатывать сценарий с агентством. При нарушении регламента можно будет и остановить (дебаты). Время дебатов еще будет обсуждаться телеканалом, - сказала Сулеймен.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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