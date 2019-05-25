Женщину зарубили топором, девочку чуть не изнасиловали – невеселые итоги недели

На неделе стало известно о зверском убийстве женщины на АЗС, мужчина повесился прямо на детской площадке в Алматы, а еще там же, в мегаполисе, ребенок едва не стал жертвой педофила.

За неделю в Казахстане произошло очень много пугающих и иногда шокирующих происшествий. Zakon.kz собрал в один материал самые громкие и не очень радостные события этих семи дней.

На неделе стало известно о зверском убийстве женщины на АЗС, мужчина повесился прямо на детской площадке в Алматы, а еще там же, в мегаполисе, ребенок едва не стал жертвой педофила.

Ужасные смерти

20 мая стало известно о жестоком убийстве женщины, которая работала кассиром на АЗС в Сатпаеве. Тело погибшей обнаружил один из клиентов, который приехал на заправку. Она лежала в луже крови, у нее были повреждения в виде открытой резано-рубленной раны лобной части головы. 37-летняя женщина была мамой 5 детей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 2 УК РК - "Убийство".

19 мая нашли мертвой девушку, которая пропала в Алматинской области. 13 мая Айгуль Амангельды вышла из дома в пос. Бельбулак на учебу в Алматы и пропала без вести. Заявление об ее исчезновении поступило в полицию Талгарского района, сотрудники которого сразу же организовали масштабные поиски девушки подключив к розыскным мероприятиям сотрудников областного Департамента полиции, спасателей из ЧС, волонтеров с общественной организации "Лидер" и отряда "Когам", представляющих общество поддержки и содействия правоохранительным органам. Пропавшую без вести девушку объявили в межгосударственный розыск.

Студентку нашли мертвой в одном из ущелий. Полицейские отмечают, что признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружили. Следователи склоняются к версии суицида.

Самоубийством назвали и трагичную смерть мужчины в Алматы. 21 мая в социальных сетях распространили информацию о том, что на речке Большая Алматинка, ставшей излюбленным местом прогулок для горожан, повесился мужчина. Никаких иных подробностей не сообщалось. В полиции заявили, что мужчина, 1964 года рождения, покончил жизнь самоубийством. Имеется предсмертная записка. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

… И снова дети

Как ни странно, но еженедельно в неприятные сводки попадают не только взрослые, но и дети. На этот раз 7-летняя девочка едва не стала жертвой педофила в торгово-развлекательном центре Алматы.

32-летний мужчина, уже судимый за развращение малолетнего ребенка, подкараулил девочку в туалете, а затем в кабинке начал показывать ей непристойные видео. Спасти несовершеннолетнюю от возможной трагедии удалось неравнодушной женщине из соседней кабинки, которая и открыла дверь, когда все это происходило. В настоящее время действия подозреваемого квалифицированы следствием сразу по двум статьям Уголовного кодекса РК: ст.121 ч.4 УК РК и ст.124 ч.1 УК РК.

Там же, в Алматы, автовладелица избила женщину с грудным ребенком. Причем в избиении активное участие принимали несовершеннолетние дочери автовладелицы. Причиной ссоры стало то, что молодая мама не смогла попасть в магазин из-за перегородившего вход автомобиля, и пытаясь вызвать его хозяйку звуками сработавшей сигнализации, пнула колесо машины.

По данному инциденту уже ведется разбирательство, и по его результатам будет принято окончательное решение и дана правовая оценка действиям автовладелицы.

О других происшествиях

В Мангистауской области на месторождении Каламкас в произошел выброс газоводяной смеси. Фонтан забил из-под земли 23 мая ранним утром и достигал в высоту 40 сантиметров. На помощь местным спасателям отправили ближайшее подразделение из области. В марте такой же выброс на месторождении спровоцировал экологическую аварию. Тогда загорелась нефтяная скважина, потушить ее не могли трое суток.

23 мая в Нур-Султане погибли четыре сотрудника коммунальной компании "Астана Су Арнасы". По предварительным данным, они отравились метаном в колодце. Для выяснения причин и обстоятельств приказом Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК образована специальная комиссия.

И в тот же день, но уже в Атырау отравились 20 студентов. По предварительной информации, между первым и вторым этажами колледжа, присутствовал стойкий запах неизвестного вещества. Причина массового недомогания детей устанавливается, проверяются записи камер видеонаблюдения. Сейчас здоровью детей ничего не угрожает. Пострадавшим была оказана своевременная помощь.

Подготовила Асема Тунгушбаева

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