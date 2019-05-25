Первая осечка Зеленского, протестные акции и ядерный гроб США – мировые итоги недели

Краткий обзор основных событий освещаемых в мировых СМИ.

На уходящей неделе основное внимание зарубежных СМИ было приковано к событиям в Украине, где новоизбранный президент Владимир Зеленский официально сменил Петра Порошенко, и заступив на свой пост, начал формировать новую политическую реальность страны. Не остались незамеченными и протестные акции проходившие в Армении, Абхазии и во Франции. Продолжают обмениваться угрозами США и Иран, а НАТО в очередной раз призвало Россию уйти из Крыма. Та та в свою очередь потребовала от США признать свои преступления в Сирии, а также не пустила на свою территорию помощницу госсекретаря США Викторию Нуланд. Против Джулиана Ассанжа были выдвинуты новые обвинения, и теперь журналисту может грозить до 170 лет тюрьмы. Произошло и немало других событий, заслуживающих внимания. Более подробно обо всем этом можно узнать в традиционном обзоре мировых новостей, подготовленном Zakon.kz.

Новости Украины

Источник фото: Atameken Business Channel

В понедельник, еще действующий президент Украины Петр Порошенко, подвел итоги своего президентства. Он признался, что ему трудно объективно оценить пройденный за пять лет путь, и выразил надежду, что время все расставит по своим местам. По его словам, самым обидным для него остается то, что он не смог установить мир в стране. Но при этом Порошенко отметил, что Украина сейчас в лучшем состоянии, нежели в 2014 году. По его словам, этого удалось добиться благодаря поддержке активной части общества и пониманию большинства.

Также стало известно, что экс-президента Украины Петра Порошенко обвинили в государственной измене, попытке захвата власти и превышении служебных полномочий. Соответствующее заявление в Государственное бюро расследований подал Андрей Портнов, который занимал пост заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича. Он объяснил, что подал заявление именно 20 мая, поскольку в этот день экс-президент лишился неприкосновенности в связи с вступлением в должность победителя президентских выборов Владимира Зеленского. В конце апреля стало известно, что против Порошенко возбуждено десять уголовных дел. Среди них фигурируют дела о незаконном обогащении, даче взяток, существовании тайных тюрем Службы безопасности Украины и другие обвинения.

В тот же день состоялась инаугурация Владимира Зеленского, который 30 апреля был официально признан победителем президентских выборов. Зеленский принес президентскую присягу на Конституции Украины и Пересопницком Евангелии. Новому президенту передали символы президентской власти: нагрудный знак президента Украины, гербовую печать и булаву. Срок полномочий президента составляет пять лет. В своей речи новый глава государства призвал украинский народ объединиться, прекратить войну на Донбасе и общими усилиями двигаться по пути в Европу.

Также Зеленский объявил, что распускает Верховную раду восьмого созыва, что привело в восторг собравшийся на площади народ. Также новый глава государства попросил депутатов Верховной рады отменить закон о депутатской неприкосновенности, принять закон о незаконном обогащении, а кроме того освободить от должности главу СБУ и министра обороны. "У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе", - сказал новый президент.

Во вторник Владимир Зеленский приступил к исполнению своих президентских обязанностей. К слову рабочее кресло Петра Порошенко ему не понравилось. Зеленский назвал его неудобным, а также напомнил своим соратникам о переезде. Ранее Зеленский заявлял, что не хочет работать в здании администрации на Банковой улице. По его словам, АП должна работать не в правительственном квартале, а в более открытом месте.

В этот же день он подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля 2019 года. Кабинету министров было поручено обеспечить их финансирование. При этом Рада восьмого созыва продолжит работу до избрания нового состава парламента.

Также Зеленский встретился с делегацией США и призвал американских партнеров ужесточить санкции против России. Президент подчеркнул, что Соединенные Штаты являются "серьезным партнером" Украины в вопросе противостояния "агрессии России". "Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь", — сказал Зеленский.

Кроме того, Владимир Зеленский выбрал себе помощников. Первым помощником главы государства он назначил своего бизнес-партнера Сергея Шефира. А юрист Андрей Богдан, который в 2014 году стал советником губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, назначен главой администрации президента. Кроме того, глава государства уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба ВС Украины, назначив на его должность Руслана Хомчака.

В среду глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией. По словам главы АП, это позволит избежать принятия неоднозначного решения, которое может вызвать раскол в обществе. Также Богдан подчеркнул, что при переговорах по Донбассу необходимо искать компромиссы, однако Украина "не будет торговать территориями и людьми". Однако, чуть позже сам Владимир Зеленский, отвечая на вопросы представителей СМИ, опроверг возможность переговоров с Россией.

Также стало известно, что партия президента Украины Владимира Зеленского определилась с идеологией. Они выбрали либертарианство. По словам советника главы государства и его представителя в Верховной Раде Руслана Стефанчука, перед партией стоит задача создать новую модель экономики, благодаря которой Украина станет "сервисом", запускающим частные инициативы во все сферы, где каждая идея находится под судебной защитой, а инвестор получает гарантии и рабочие места. Также команда украинского лидера намерена заменить неработающую систему петиций "реальным влиянием народного вето" с помощью IT.

А 22 мая была зарегистрирована петиция с требованием отправить Зеленского в отставку. За сутки ее подписали более 25 тысяч человек. Позже на сайте президента Украины появилось более десяти петиций с требованием отменить рассмотрение документа об отставке Владимира Зеленского с поста главы государства. А в пятницу глава администрации президента Андрей Богдан в эфире телеканала "1+1", пояснил, что в команде Зеленского эту петицию расценивают как "смешную шутку". Политик отметил, что законом предусмотрены основания для прекращения полномочий президента, и петиция не входит в их перечень.

Между тем, в среду, Владимир Зеленский потерпел первое поражение в Раде. Новый президент предложил провести досрочные парламентские выборы только по партийным спискам и снизить проходной барьер для партий с 5 до 3%. Однако Верховная рада отказалась поддержать предложенные президентом поправки в закон о выборах народных депутатов.

К слову, в этот же день вступил в силу Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля 2019 года, вступил в силу. Закон был опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер".

Геополитика и экономика

Источник фото: Правдинформ

В понедельник президент США Дональд Трамп предрек конец Ирана, если тот захочет побороться с США и будет угрожать им, и призвал никогда этого не делать. "Если Иран захочет побороться, это будет его официальным концом. Никогда не угрожай США снова", - написал Трамп в своем Twitter. Стоит отметить, что США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot.

А в среду американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в Госдепартаменте сообщил, что США дали Турции две недели для принятия окончательного решения о закупе российских ЗРК С-400. Согласно распространенной CNBC информации, вместо С-400 Турция должна приобрести американские комплексы Patriot. Иначе Анакара должна выйти из программы по производству истребителей пятого поколения F-35, лишится 100 заказанных самолетов, столкнуться с риском санкций со стороны США и мер НАТО.

Однако уже на следующий день Турция опровергла информацию о двухнедельном ультиматуме США по поставкам С-400. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран. "На официальном уровне ничего подобного не было. В марте США обновили свое предыдущее предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot. На самом деле мы считаем, что речь шла об этом предложении", - сообщил он телеканалу A Haber в ходе своего визита в Вашингтон.

А в среду в НАТО призвали Россию уйти из Крыма. Об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич. Он отметил, что "Альянс не согласен и не согласится с незаконной и несправедливой аннексией Крыма", призвал Россию вывести войска с полуострова и освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Азовском море.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США должны признать свои преступления в Сирии. Она отметила, что с сентября 2014 года в результате ударов США и коалиции в ряде провинций Сирии погибли более 13 тысяч человек, в том числе около четырех тысяч мирных граждан и из них порядка тысячи несовершеннолетних. "Что же касается американцев и их партнеров по коалиции, то им следовало бы набраться мужества и все-таки признать ответственность за совершенные в Сирии преступления, а их немало", - заключила представитель МИД РФ.

Кроме того, бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, так как ранее ее внесли в черный список, составленный в ответ на антироссийские санкции. Ранее в американской визе было отказано бывшему послу США в Росси Майклу Макфолу.

На уходящей неделе мировое сообщество всколыхнула еще одна новость. Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке, сообщив, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, в том числе члены кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit. Процесс выборов нового лидера официально начнется после 7 июня, хотя основной на данный момент кандидат — бывший глава МИД Борис Джонсон — уже объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру. Рассматривает такую возможность и бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом. Среди потенциальных кандидатов называются и глава МИД Джереми Хант, и глава МВД Саджид Джавид. До тех пор пока не будет избран новый глава кабинета, Мэй останется временным исполняющим обязанности премьера.

А во вторник стало известно о том, что Россия резко увеличила поставки нефти в США. Скачок произошел на фоне санкций против венесуэльской государственной компании. Как сообщил управляющий партнер инвестбанка Caracas Capital Market Расс Дэллен, только за первую половину мая, 13 судов из России доставили в США 5 млн барр. нефти и нефтепродуктов. Американские нефтеперерабатывающие заводы могут утроить прием нефти из России. В то же время почти вдвое снизилась добыча нефти в Венесуэле. Если в мае 2018 там ежедневно добывали 1,33 млн барр., то в марте текущего года только 740 тыс. барр. в день. По уровню добычи Венесуэла теперь уступает Бразилии, Мексике и Колумбии.

А президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по поставкам нефти. Он отметил, что в стране сейчас занялись диверсификацией поставок углеводородного сырья и ведутся переговоры по поставкам нефти в Беларусь из других источников. В этом году планируется закончить модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому Беларуси будет легче покупать с мировых рынков нефть. "В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь. Думаю, этот вопрос мы можем решить", - сказал Александр Лукашенко. Также Лукашенко отметил, что между нашими странами выстроена достаточно четкая система взаимоотношений, а товарооборот между нашими государствами достиг практически миллиарда долларов. И потенциал огромен.

Также стоит отметить, что несмотря на указ Дональда Трампа о введении в стране чрезвычайного положения для обеспечения безопасности информационной и коммуникационной инфраструктуры страны, согласно которому китайская корпорация Huawei была внесена в черный список минторга США, Штатам все же пришлось отложить запрет на ведение бизнеса с этой компанией. Huawei получила временную лицензию на ведение бизнеса в США сроком на 90 дней – до 19 августа. Как сообщил министр торговли США Уилбур Росс, временное разрешение необходимо для поддержания работы операторов связи, уже проданного оборудования и мобильных устройств китайского производителя.

Внутренняя политика и безопасность

Источник фото: Кавказ.Реалии

В понедельник, 20 мая в Абхазии начались акции протеста. Представители оппозиции перекрыли два участка на центральной республиканской трассе, в столице практически парализовано движение общественного транспорта, а представители ведущей для страны туристической отрасли сообщили о первых потерях из-за обострения политической обстановки. Протестующие требовали переноса выборов президента. Их волновало состояние и причины болезни одного из лидеров оппозиции Аслана Бжании, заявившего об участии в выборах президента. Бжания был госпитализирован 18 апреля в Москве, спустя месяц представители оппозиции и члены его семьи заявили, что Бжания мог быть отравлен. Акция протеста продлилась два дня. В итоге оппозиция приняла предложение президента перенести выборы главы государства на 26 августа.

В тот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет "установление народной власти в судебной сфере". Свое сообщение он опубликовал на Facebook. "Утром в 8:30 мы блокируем все без исключения суды Армении, чтобы никто не мог туда войти, - заявил премьер-министр. При этом он поставил под сомнение независимость нынешних судей в стране. Заявление Пашиняна появилось на следующий день после того как Ереванский суд общей юрисдикции изменил меру пресечения для бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Последний в результате вышел на свободу.

Кроме того в минувший понедельник сотни бездомных заблокировали во Франции аэропорт Шарль-де-Голль. Таким образом, нелегальные иммигранты, прозванные "черными жилетами", решили донести до властей свой протест против депортации из страны. Среди требований протестующих - разговор с премьер-министром Эдуаром Филиппом и гендиректором авиакомпании Air France, которую они обвиняют в пособничестве политике государства по высылке мигрантов на родину.

А в ночь с воскресенья на понедельник в Таджикистане, в колонии строго режима в городе Вахдат, что в 15 километрах юго-восточнее Душанбе, около 30 заключенных, осужденных за членство в "Исламском государстве" (террористическая организация, запрещенная в Казахстане), захватили и убили троих надзирателей. В ходе переговоров среди самих преступников начались стычки, переросшие в вооруженное столкновение. В итоге при подавлении бунта погибли 29 заключенных. С восемью из них заключенные расправились сами.

В тот же день в Сирии, террористами "Джабхат ан-Нусры" (террористическая организация запрещенная в Казахстане), была совершена попытка нападения на российскую авиабазу Хмеймим с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО). Боевики атаковали российскую авиабазу реактивными снарядами, которые были уничтожены силами ПВО. Также были уничтожены два беспилотника террористов.

К слову, помимо террористической угрозы, человечеству угрожает и не менее грозная опасность. Радиоактивные отходы, образовавшиеся в ходе испытаний ядерного оружия в США, могут попадать в Тихий океан. Речь идет о радиоактивной свалке на острове Ранит в составе атолла Эниветок, где с 1948 по 1958 годы устраивались ядерные взрывы, а позднее - свозилась зараженная почва после других испытаний. Построенный в 1970-х годах, цементный купол толщиной в 43 сантиметра, прозванный "ядерным гробом", был запланирован как временная мера, однако позднее власти США признали сооружение достаточно надежным для длительного хранения отравленной почвы. Президент Маршалловых островов Хильда Хайн предупредила, что в куполе уже образовались трещины, а в случае сильного тропического циклона он может полностью разрушиться.

Продолжение дела Ассанжа

Источник фото: hromadske.ua

В понедельник шведская прокуратура запросила ордер на арест Джулиана Ассанжа. Основателя WikiLeaks подозревают в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Как отмечено в заявлении заместителя главного окружного прокурора Евы-Мари Перссон, если суд решит взять Ассанжа под стражу, она выпустит европейский ордер на арест, который предполагает его экстрадицию в Швецию. Стоит отметить, что срок давности по большинству эпизодов истек в 2015 году. В 2017 году шведская прокуратура и вовсе прекратила расследование. Основатель WikiLeaks настаивал, что преследование в Швеции было предлогом для того, чтобы впоследствии выдать его США. Именно в Штатах с 2010 года расследуется уголовное дело о публикациях на скандальном портале WikiLeaks, где публиковались тысячи засекреченных документов США, связанных с войнами в Ираке, Афганистане и Сирии, а также письма членов Демократической партии.

А в минувшую среду власти Эквадора рассказали, во сколько им обошлось содержание Ассанжа. Как оказалось, пребывание Джулиана Ассанджа в Посольстве Эквадора в Лондоне обошлось почти в 800 тысяч долларов США. При этом благоустройство Ассанжа стоило только 23,6 тысячи долларов. А прямая связь с администрацией президента Эквадора встала еще в 5,6 тысячи. Ранее называлась совсем другая сумма — более пяти миллионов долларов.

А в пятницу прошла информация, что Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks 17 новых обвинений. Ассанжу грозит до 10 лет заключения по каждому пункту. Таким образом, журналисту могут присудить 170 лет тюрьмы. О том, что Минюст США хочет завести дело против основателя WikiLeaks на основании закона о шпионаже, стало известно в конце апреля. Максимально возможным наказанием по этому закону 1917 года является смертная казнь, однако в нынешнем заявлении ведомства не говорится о высшей мере наказания.

Напомним, в июле 2018 года президент Эквадора Ленин Морено заявил о переговорах с британскими властями об отзыве политического убежища для Ассанжа. В декабре Морено сообщил, что получил заверения от Лондона в том, что Ассанж в случае задержания не будет выдан третьей стороне. 11 апреля власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в своем посольстве в Лондоне, после чего его арестовала британская полиция. Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог.

Подготовил Владимир Демидов

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