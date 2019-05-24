Заморозки и снег – штормовое предупреждение в регионах РК
Ночью 27 мая в Восточно-Казахстанской области местами заморозки 1-6 градусов.
Фото : inform.kz24 мая 2019, 17:15
Штормовое предупреждение объявлено 26-27 мая в нескольких регионах Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Ночью 26 мая в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях, ночью 27 мая в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются осадки (дождь, снег). 26-ночью 27 мая ветер северо-западный с переходом на юго-восточный местами 15-20 м/с, 26 мая в Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях порывы 23-28 м/с. Местами ожидаются туман, гроза, град, шквал.
В Костанайской, Актюбинской областях, в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются заморозки 3 градуса, ночью 27 мая в Восточно-Казахстанской области местами заморозки 1-6 градусов.
Утром и днем 25 мая в Кызылординской области местами ожидается ветер южный с переходом на северо-западный, северный 15-20 м/с. Днем местами гроза.
Вероятность шторма 90-95%.
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