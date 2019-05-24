Напавших на пенсионера двух грабителей задержали в Талдыкоргане

Похищенные деньги они успели истратить на спиртное.

В Талдыкоргане полицейские задержали двух иногородних мужчин, напавших и ограбивших 76-летнего пенсионера, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

В ночь с 22 на 23 мая в дежурную часть Талдыкорганской городской полиции поступил звонок от пожилого мужчины, заявившего об ограблении двумя неизвестными. Как выяснилось, на 76-летнего талдыкорганца в двух шагах от его дома напали двое молодых парней, которые избили пенсионера и завладели десятью тысячами тенге. Получивший травмы пожилой мужчина был сразу же госпитализирован.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены и в течение следующих двух часов задержаны и доставлены в полицию. К сожалению, похищенные деньги они успели истратить на спиртное. Оба оказались жителями города Уштобе, 1991 и 1992 годов рождения. Задержанные лица сейчас помещены под стражу. По факту грабежа начато расследование - сообщили в полиции.

Сотрудники полиции намерены проверить задержанных на причастность к другим преступлениям аналогичного характера.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!