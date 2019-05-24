Ержана Максима наградили премией "Признание года"

Певца поздравил аким Костанайской области.

Ержана Максима в Костанае наградили премией в номинации "Признание года", передает Zakon.kz со ссылкой на kstnews.kz.

Республиканская премия "Жас Оркен" проходила в Казахстане впервые.

Ержана Максима награждал лично аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Вручил статуэтки, дипломы, денежные сертификаты, цветы и эксклюзивный мобильный телефон, инкрустированный золотом.

На сцену облфилармонии поднимались талантливые дети, приехавшие со всех уголков страны. Они победили в самых разных номинациях. Актеры и спортсмены, экологи и волонтеры, музыканты и танцоры, блогеры и ораторы, победители олимпиад, интеллектуальных конкурсов, авторы научных проектов и т. д. 39 лауреатов получили эту награду, пять из них - костанайцы.

Дополнительные номинации - специально для детских организаций, газет и арт-проектов, посвященных вопросам детства. И снова их вручили костанайцам.

Также жительница Нур-Султана Жолжасынова Сания победила в номинации "Юный певец".

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