Ержана Максима наградили премией "Признание года"
Певца поздравил аким Костанайской области.
Ержана Максима в Костанае наградили премией в номинации "Признание года", передает Zakon.kz со ссылкой на kstnews.kz.
Республиканская премия "Жас Оркен" проходила в Казахстане впервые.
Ержана Максима награждал лично аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Вручил статуэтки, дипломы, денежные сертификаты, цветы и эксклюзивный мобильный телефон, инкрустированный золотом.
На сцену облфилармонии поднимались талантливые дети, приехавшие со всех уголков страны. Они победили в самых разных номинациях. Актеры и спортсмены, экологи и волонтеры, музыканты и танцоры, блогеры и ораторы, победители олимпиад, интеллектуальных конкурсов, авторы научных проектов и т. д. 39 лауреатов получили эту награду, пять из них - костанайцы.
Дополнительные номинации - специально для детских организаций, газет и арт-проектов, посвященных вопросам детства. И снова их вручили костанайцам.
Также жительница Нур-Султана Жолжасынова Сания победила в номинации "Юный певец".
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