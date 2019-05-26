Семь правил жизни правительства и семь задач Токаева против коррупции. Чистка в полиции

Процесс кражи денег в Казахстане продолжается "ударными темпами".

Главной проблемой Казахстана является коррупция. Коррупционеры украли из страны денег в два раза больше, чем мы накопили за все годы независимости от продажи нефти. Осужденные за гигантские хищения коррупционеры быстро освобождаются и благополучно убывают к припасенным заначкам, заявил лидер партии "Ак жол" Перуашев. Об этом и другом читайте в обзоре событий Zakon.kz

Генпрокуратура призывает казахстанцев соблюдать выборное законодательство

Более 12 млн бюллетеней будут изготовлены для избирателей на выборах президента Казахстана. По последним данным общее количество избирателей составило по стране 11 947 995 человек. В соответствии с законом о выборах избирательные бюллетени изготавливаются в количестве, равном числу избирателей с резервом в 1% от общего числа избирателей. В связи с этим необходимо изготовить 12 067 475 избирательных бюллетеней. Секретарь ЦИК РК Сабила Мустафина отметила, что в целях обеспечения защиты бюллетеней от подделок и фальсификаций установлена степень защищенности избирательных бюллетеней.

Что касается количества средств, собранных избирательными фондами кандидатов в президенты, то больше всего их собрано в избирательном фонде Касым-Жомарта Токаева - 1,024 млрд тенге. Собственные средства Токаева и деньги, выделенные партией "Nur Otan", составили 510 млн тенге. На его счет также поступило 514 млн тенге добровольных пожертвований от граждан и организаций. Расходы составили 185,6 млн тенге. Они потрачены на выпуск и распространение агитационных материалов, оплату услуг юридических и физических лиц по организации агитационной работы, покрытие транспортных расходов доверенных лиц, аренду помещений для встреч с избирателями.

В избирательный фонд Жамбыла Ахметбекова поступило 338 млн тенге, Дании Еспаевой - 113 млн, Тоулетая Рахимбекова - 108 млн, Амангелды Таспихова - 102 млн, Амиржана Косанова - 76,6 млн, Садыбека Тугела - 76,1 млн тенге.

Напоминаем, выборы президента РК пройдут 9 июня. Предвыборная агитация кандидатов стартовала 11 мая и продлится до 00.00 часов 8 июня. 8 июня - день тишины. Любая агитационная деятельность в этот день считается незаконной. Предварительные итоги будут подведены 10-11 июня.

Также незаконными являются опросы общественного мнения по выборам в соцсетях. Несмотря на это, несколько казахстанцев занимались такой деятельностью и двое из них были привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Генпрокуратура призвала граждан соблюдать законодательство в ходе избирательного процесса, и порекомендовала не использовать личные аккаунты в социальных сетях третьими лицами в противоправных целях.

Предвыборные телевизионные дебаты и дискуссии кандидатов в президенты пройдут 29 мая в эфире телеканала Агентства "Хабар" в Нур-Султане.

Теледебаты разделены на 3 раунда. Тема первого раунда - "Приоритеты экономического развития Казахстана", второго раунда - "Социальная модернизация Казахстана", третьего - "Слово к избирателям".

Дебаты пройдут на казахском и русском языках. Участники должны соблюдать порядок: воздерживаться от оскорбительных нападок, заведомо ложных, унижающих честь и достоинство высказываний в адрес других участников и вести дискуссию в рамках этических норм. При нарушении регламента можно будет и остановить дебаты. Они могут продлиться не менее 80 минут, на их проведение выделен 41 млн тенге.

Елбасы: Никакого двоевластия в стране допускаться не будет

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с членами Республиканского общественного штаба и провел селекторное совещание с руководителями региональных штабов, в ходе которого заявил, что работа предвыборного штаба находится на его личном контроле. Также Елбасы подчеркнул, что в нашей стране существует политическая конкуренция, для всех кандидатов созданы равные условия для предвыборной агитации. "В выборах участвуют семь кандидатов. Это признак того, что в нашей стране существует политическая конкуренция. Кандидаты представляют интересы различных общественных групп и объединений. Каждый кандидат выдвинул свою программу дальнейшего развития страны и общества", - сказал Первый Президент Казахстана и призвал казахстанцев активно участвовать в голосовании на предстоящих выборах.

- Я продолжаю работать на благо нашей страны. Хочу подчеркнуть, что никакого двоевластия в стране допускаться не будет. Все мы будем работать на Президента, которого изберет народ, - резюмировал Елбасы.

Семь правил жизни правительства

Президент Казахстана Токаев сформулировал семь основных задач перед правительством, которые должны существенно облегчить жизнь рядовых казахстанцев.

Первая - подготовка кадров в соответствии с потребностями рынка труда. "Сегодня знания устаревают достаточно быстро, поэтому глобальным трендом стала подготовка кадров с профессиональными компетенциями", - считает Токаев. - В связи с этим в ближайшие три года необходимо укрепить материально-техническую базу и кадровый состав 180 колледжей и 20 вузов".

Вторая - создание постоянных рабочих мест в испытывающих кадровый дефицит отраслях. Третья – нормативное регулирование новых форм занятости. Четвертая - трудоустройство молодежи.

Пятая — обеспечение инклюзивности политики занятости. В частности, глава государства поручил правительству предусмотреть в госпрограмме "Еңбек" конкретные механизмы трудоустройства людей с ограниченными возможностями. На сегодня в Казахстане общая численность людей с ограниченными возможностями трудоспособного возраста составляет 410 тыс. человек. Из них половина не могут работать в обычных условиях труда.

Шестая - повышение трудовой мобильности. "Необходим комплексный подход к решению данной проблемы, нужны такие инструменты, которые удобны не чиновникам, а людям. Поручаю правительству совместно с акимами выработать дополнительные действенные механизмы", — заявил глава государства. Седьмая - укрепление гендерного равноправия.

Выдвинув эти семь задач, президент уже начал системную работу, в его программе образованию, медицине и социальному обеспечению посвящен целый раздел. Президент предлагает поставить во главу угла справедливость и формулирует ряд инициатив, призванных значительно улучшить жизнь граждан страны. Так, в конце апреля Сенат принял закон, устанавливающий отдельную жилищную очередь для многодетных семей, матерей, награжденных подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", получивших звание "Мать-героиня", награжденных орденами "Материнская слава" 1 и 2 степеней.

На сегодня количество многодетных семей, состоящих в очереди на жилье, составляет 31825. На строительство арендного жилья для многодетных семей по программе "Нурлы жер" ежегодно будет выделяться 50 млрд тенге и будет сдаваться не менее 6 тыс. квартир в год. Токаев уверен, что "статус многодетных матерей является барометром социальной сферы". В ближайшее время на социальную сферу в Казахстане будет потрачено более 2 трлн тенге.

Также Президент Казахстана – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Касым-Жомарт Токаев считает, что необходимо укрепить боевой потенциал страны. На расширенном заседании коллегии Министерства обороны он перед руководящим составом силового ведомства поставил задачу модернизировать систему управления с целью максимального сокращения времени принятия решений и указал на важность роботизации, внедрения цифровых технологий, искусственного интеллекта и беспилотных систем.

- В первую очередь за счет технологического совершенствования и модернизации вооружения необходимо обеспечить дальнейшее укрепление боевого потенциала. В рамках комплексного перевооружения армия будет обеспечена современными образцами оружия и техники. Руководству Вооруженных Сил необходимо проявить принципиальность, последовательный системный подход и финансовую дисциплину, - сказал глава государства.

Отдельно он остановился на вопросах повышения уровня оперативной и боевой подготовки, совершенствования системы военного образования. Токаев считает, что программы учений должны учитывать нестандартные ситуации, самые современные формы и методы ведения боя, отработку применения новых видов вооружения и техники.

- В последние годы в Казахстане увеличены заработная плата военнослужащих и надбавки за классность. Недавно вдвое повышены оклады военным летчикам. По новой системе решаются вопросы жилищного обеспечения военнослужащих и членов их семей. Эта схема в целом прогрессивная, но есть определенные диспропорции в жилищных выплатах, требует обновления жилищный фонд гарнизонов. Нельзя накапливать проблемы и закрывать на них глаза. Только так, решая насущные вопросы, мы повысим социальный статус военнослужащих и поднимем престиж военной службы, - заявил Президент.

Традиционный Евразийский Медиа Форум прошел в Алматы

С 22 по 24 мая в Алматы проходил XVI Евразийский Медиа Форум, генеральным партнером которого выступило АО "Самрук-Қазына". Теглайн Форума в нынешнем году - "Мир сегодня: Трансформация реальности?". В повестке дня было обсуждение процесса деглобализации, кризиса потребления, цифровизации медиа-сферы, а также возможностей развития и вызовов, сопряженных с новыми технологиями и искусственным интеллектом.

Главная миссия ЕАМФ в качестве ведущей независимой диалоговой платформы Центральной Азии заключается в создании условий свободного и открытого диалога политиков, журналистов и экспертов по ключевым проблемам геополитического, экономического, социокультурного развития Казахстана, Евразии и всего международного сообщества.

- Евразийский Медиа форум возник на волне осмысления мировой геополитики, произошедшей после известных событий в сентябре 2001 года в Нью-Йорке. Из года в год на ЕАМФ обсуждаются самые острые злободневные вопросы международной и региональной повестки дня. Форум, который изначально собирал не более 200 человек, превратился в масштабное событие в жизни всего региона. Сегодня в его работе принимает участие 7500 известных представителей медиа-сообщества, в том числе 700 экспертов из более 60 стран мира. Такова история успеха данного мероприятия, - отметил в своем приветственном слове министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

Также он рассказал о таких современных угрозах, как деструктивное влияние Интернета и социальных сетей на подрастающее поколение, проблеме информационной безопасности и иных вызовах цифровой эпохи. Они были обозначены как тренды, которые следует изучать журналистам.

Президент Армении Армен Саркисян поблагодарил Даригу Назарбаеву и Нурсултана Назарбаева за создание Евразийского Медиа Форума, и отметил, как сильно изменилось понятие "медиа" за последние 20 лет.

Чистка в полиции

Как мы уже сообщали ранее, начальник Департамента полиции Атырауской области новоиспеченный генерал Аян Дуйсембаев был накануне освобожден от должности. Заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди пояснил, за что именно он был уволен. По его словам, Дуйсембаев отмечал получение очередного высокого звания генерал-майора полиции. В связи с этим, 11 мая, в период усиления, он выехал с места дислокации - города Атырау - в район, уроженцем которого является.

- Это порядка 300 км от областного центра на служебной автомашине, плюс взял вторую служебную автомашину, несколько руководителей его подразделения. Он знал, что там готовятся праздничные мероприятия, посвященные этому событию, о котором я говорил. Соответственно, вы видели все там и вручение коня и чабана, - сказал Калайчиди и отдельно остановился на нарушениях. Это, по его словам, оставление генералом места дислокации в период усиленного варианта несения службы, создание негативного общественного резонанса, использование служебного автотранспорта в личных целях, отвлечение личного состава, в том числе начальника РОВД на праздник.

Кроме того, по результатам проверки был освобожден начальник собственной безопасности. В его обязанности входило предупреждать подобные ситуации и ставить о них в известность руководство министерства. Однако он вместо исполнения обязанностей сам принял участие в торжестве.

Также несколько других руководителей, которые участвовали в этом мероприятии, привлечены к жестким мерам дисциплинарной ответственности и предупреждены о неполном служебном соответствии, - резюмировал Калайчиди.

Помимо этого, в ведомстве сообщили об увольнении еще пятерых полицейских этого региона. После конфликта на дороге с сотрудниками Нацбюро были освобождены от должностей три сотрудника батальона патрульной полиции, командир данного подразделения и начальник местной полицейской службы Атырау.

Также за отсутствие контроля за личным составом освобождены от занимаемых должностей командир данного подразделения и начальник местной полицейской службы Атырау. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены руководство Управления полиции Атырау, областной Местной полицейской службы и курирующий заместитель начальника Департамента полиции области.

Осужденные за коррупцию чиновники должны сидеть от звонка до звонка

Уголовное дело против бывших руководителей РГП "Казгидромет" Н. Султанова и Р. Андрианова рассматривают в специализированном межрайонном суде по уголовным дела г. Нур-Султана. Они подозреваются в получении взятки.

Между тем, лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев в своем запросе на имя премьер-министра и Генерального прокурора заявил, что осужденные за коррупцию чиновники не должны выходить из мест лишения свободы условно-досрочно.

- Коррупция является главной проблемой Казахстана. О масштабах коррупции наглядно говорит тот факт, что, по данным международных экспертов Global Financial Integrity, из Казахстана в оффшоры незаконно выведены более 160 миллиардов долларов. Иначе говоря, коррупционеры украли из страны денег в два раза больше, чем Казахстан накопил за все годы независимости от продажи нефти, - отметил Перуашев.

Он напомнил, что в партии "Ак жол" регулярно требуют от уполномоченных органов наладить работу по возвращению в Казахстан украденных денег, однако при небольших результатах процесс кражи денег продолжается "ударными темпами".

- Поэтому не менее важной задачей остается не только возврат ранее украденных средств, но и пресечение продолжающегося вывода капитала. В этом плане весьма характерно формирование определенного поведения лиц, склонных к таким преступлениям даже при высоком риске разоблачения. Их циничная логика в том, чтобы успеть спрятать за рубежом похищенные средства и даже будучи осужденными, они рассчитывают через год-полтора выйти на УДО и пользоваться капиталом, который бы никогда не смогли заработать честным трудом, - отметил лидер партии "Ак жол".

Эту мотивацию первыми раскрыли на Западе, соответственно в ряде штатов США, к лицам, осужденным за коррупцию, наряду со сроками заключения в 10-15 лет запрещается применять досрочное освобождение. Аналогичные нормы недавно были введены в Беларуси, такой же законопроект внесен в госдуму России. Говоря об этом, Перуашев заявил: "И только в нашей стране, несмотря на гигантские суммы хищений и вымогательств, лица вроде бы громко осужденные на длительные сроки, без лишнего шума освобождаются при первой возможности. Не приходится сомневаться, что многие из них благополучно убывают к припасенным заначкам, которые с лихвой хватит на шикарную жизнь в более комфортных странах. В этой связи "Ак жол" считает необходимым прекратить прикрывать коррупционеров с ссылками на гуманизацию". Он считает, что гуманность нужно проявлять именно к собственному народу и предпринимателям, а не к тем, кто их грабит. Депутат высказал мысль, что нужно запретить осужденным коррупционерам даже по отбытии заключения покидать страну вплоть до полного возмещения похищенных средств и снова предложил отменить принцип банковской тайны для зарубежных счетов высокопоставленных госслужащих, включая членов правительства, руководителей Нацкомпании и аффилированных с ними лиц.

Свою точку зрения по коррупционным вопросам высказал Токаев. Он убежден, что в случае коррупционных преступлений подчиненных руководители должны подавать в отставку.

- Ежегодно в стране регистрируется более 2000 коррупционных преступлений. Привлекается к ответственности в среднем свыше 1000 лиц. Мы вместе должны решительно противостоять этой социальной болезни. Моя принципиальная позиция: государство должно бороться с коррупцией до полного ее искоренения, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев и обозначил ключевые направления антикоррупционной политики страны.

Первой задачей глава государства назвал защиту прав граждан, вторая - укрепление конструктивного партнерства государства с институтами гражданского общества. Третья – усиление общественного контроля, четвертая - повышение транспарентности бюджетной политики, пятая - усиление роли регионов в антикоррупционной политике. В данном контексте, по его мнению, важное значение будет иметь эффективная реализация инициированного Елбасы проекта "Регионы, свободные от коррупции". Шестая задача – форсированная цифровизация сферы государственных услуг, что является одним из важнейших условий искоренения бытовой коррупции. Седьмая – совершенствование системы госзакупок и снижение административного давления на бизнес.

- Сейчас государственные закупки проводят 25 тысяч организаций. Затруднен их антикоррупционный контроль. Необходима централизация госзакупок с освобождением руководителей бюджетных учреждений, особенно социальной сферы, от их проведения. Ставлю задачу разработать ясные механизмы, которые исключат вмешательство политических служащих в проведение госзакупок в центральных органах, - указал Токаев.

Подготовила Торгын Нурсеитова

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