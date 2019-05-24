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Байбек: Образование детей - это ключ к будущему благосостоянию каждой семьи

По словам акима города, только с начала мая в первый в стране Центр для многодетных матерей "Бақытты отбасы" обратилось более 1000 семей.

Фото : Zakon.kz24 мая 2019, 18:36

Аким Алматы Бауыржан Байбек опубликовал в своем личном аккаунте в Instagram два видеоролика, посвященные реализации городской программы поддержки малообеспеченных многодетных матерей "Бақытты отбасы", сообщает Zakon.kz.

По словам акима города, только с начала мая в первый в стране Центр для многодетных матерей "Бақытты отбасы" обратилось более 1000 семей. По принципу одного окна здесь оказываются юридические и психологические консультации, реабилитационная помощь. При этом в качестве консультантов трудоустроены и сами многодетные матери. Для удобства посетителей в центре организован небольшой детский сад.

В свою очередь, с марта уже более 3 тысяч школьников и студентов отличников из малообеспеченных многодетных семей получают ежемесячные стипендии за счет местного бюджета. Более 400 детей стали посещать детские сады бесплатно.

- Образование детей - это ключ к будущему благосостоянию каждой семьи! - отметил Бауыржан Байбек.


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