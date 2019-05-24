В Акмолинской области в этом году отремонтируют 339 км дорог

В ракурсе особого внимания местных властей находится благоустройство пристоличных сел.

В Акмолинской области в этом году запланирован ремонт 339 км дорог, передает Zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики.

Ремонтировать будут автодороги как местного значения в городах и районах, так областного и республиканского значения прокомментировали в ведомстве.

По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог в этом году запланировано завершить строительство автодороги, соединяющей две курортные зоны "Боровое" и "Зеренда".

По программе "Ауыл–Ел бесігі", призванного модернизировать социальную среду сельских территорий, выделено 4,1 млрд тенге.

- Сегодня уже начато строительство моста и подъездной дороги в а. Жибек Жолы, капитальный ремонт полотна и водопропускной трубы трассы "Жаксы - Державинск", средний ремонт "Аксу - Изобильное", "Кабанбай Батыр – Жангызкудук - Оразак", "Новочеркасское – Егиндыколь - Жантеке", "Балкашино - Шантобе", "Жолымбет – Шортанды - Пригородное", "Атбасар - Кийма"-"Жаксы - Державинск", "Атбасар - Сочинское", "Бузулук - Алматинский", - отметили в уполномоченном органе.

Планируется строительство моста на 55 км автодороги "Жалтыр - Макинск", капитальный ремонт трассы "Щучинск – Боровое - Наурызбай Батыр" и средний ремонт "Екатеринбург – Алматы – Турген – Белоярка - Константиновка".

Вместе с развитием туристической отрасли в Зерендинском районе качественно преображаются улицы и дороги райцентра. В этом году здесь в рамках программы "Ауыл – Ел бесігі" реализуются проекты по ремонту более 35 км улично-дорожной сети Тәуелсіздік, Ильясова, Чехова, Лесная и Горького.

В ракурсе особого внимания местных властей находится благоустройство пристоличных сел. За два последних года в рамках Программы развития окраин построено 64 километра дорог в присоединенных жилых массивах.

К слову, в этом году запланировано строительство улично-дорожной сети в поселках Косшы и Жибек Жолы Целиноградского района, а в Кокшетау планируется сдать 5,2 км капитально отремонтированных дорог по улицам Алтынсарина, Наурызбай батыра и Вавилова.

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