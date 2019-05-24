Токаев: На словах декларируем соцзащиту военных, а на деле не выполняем обязательства

Глава государства посетил военчасть Нацгвардии.

24 мая глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил воинскую часть Национальной гвардии в г. Нур-Султане, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе посещения Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами ознакомился с информационным стендом и макетом воинской части 5573, состоянием жилой и служебной инфраструктуры, осмотрел учебно-тренировочные объекты, выставку вооружений.

Обращаясь к командному составу и военнослужащим, Президент подчеркнул, что Национальная гвардия выполняет важнейшие задачи по поддержанию стабильности в стране, обеспечению безопасности граждан и общества. Глава государства подробно остановился на вопросах социальной поддержки военнослужащих.

- Отдельный вопрос – кредиторская задолженность, особенно по жилищным выплатам. Правительству надлежит принять исчерпывающие меры по полному ее погашению. Недопустимо, когда мы на словах декларируем социальную защиту военнослужащих, а на деле не выполняем свои обязательства, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства особо отметил необходимость улучшения служебно-боевой подготовки, материально-технического оснащения, дав соответствующие поручения Правительству и МВД.

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