Мамин поручил завершить посевную кампанию в оптимальные агротехнические сроки

Подводя итоги совещания, премьер-министр РК Аскар Мамин отметил удовлетворительные темпы посевной кампании.

24 мая премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел в Министерстве сельского хозяйства рабочее совещание о ходе проведения весенне-полевых работ с участием руководителей госорганов, акимов областей, сельхозтоваропроизводителей, представители отраслевых ассоциаций и союзов. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

На совещании рассмотрены вопросы обеспечения аграриев качественными семенами, ГСМ, сельхозтехникой, диверсификации площадей востребованных сельхозкультур и субсидирования.

Министр сельского хозяйства С. Омаров доложил, что в настоящее время все регионы приступили к проведению весенне-полевых работ, в южных регионах сев практически завершен. Общая площадь посева составляет 22,3 млн га, в т. ч. весеннего посева — 19 млн га. Зерновые культуры будут размещены на 14,5 млн га. Потребности аграриев семенами обеспечены на 100%: под урожай текущего года засыпано порядка 2,5 млн тонн семян, что на 100 тыс. тонн больше прошлогоднего объема.

Отмечено, что в целях защиты от вредителей и сорной растительности приобретены необходимые объемы питательных веществ и препаратов для обработки. На сегодня отгружено 267,1 тыс. тонн удобрений, из них 60% — отечественных производителей.

В 2018 году сельхозтехника была обновлена на 3,5%. В целом в работе задействовано 147 тыс. тракторов, 4 тыс. единицы высокопроизводительных посевных комплектов.

В рамках государственных мер поддержки были профинансированы 1770 сельхозтоваропроизводителей на сумму 50,6 млрд тг.

В свою очередь, министр энергетики РК К. Бозумбаев доложил о ходе обеспечения аграриев ГСМ. Для проведения весенне-полевых работ на период март-июнь выделено 380 тыс. тонн дизельного топлива. На сегодня отгружено 81% от объема потребностей. Установленная Министерством энергетики РК цена на дизтопливо составляет 160 тг/литр (193 тыс. тг/тонна), с учетом доставки операторов средняя цена в регионах — 174 тг/литр, что на 18 тг дешевле рыночной.

О проведении посевной кампании в регионах заслушаны отчеты акимов Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областей и северных регионов — Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей. Все регионы обеспечены необходимым объемом семян, техники, проблем с поставками ГСМ нет.

Подводя итоги совещания, премьер-министр РК Аскар Мамин отметил удовлетворительные темпы посевной кампании.

- Организация и завершение посева в оптимальный агротехнический срок – ключевой вопрос, — подчеркнул А. Мамин.

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