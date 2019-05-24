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В ВКО в аварии погиб председатель районного суда

У Фархата Айнекова остались жена и четверо малолетних детей.

Фото : pixabay.com24 мая 2019, 20:26

В дорожно-транспортном происшествии, во время которого опрокинулся служебный автомобиль, погиб председатель Катон-Карагайского районного суда № 2, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

23 мая около полудня на трассе в Катон-Карагайском районе обнаружен опрокинутый автомобиль. Оказалось, что машина служебная, находится на балансе администратора судов ВКО.

За рулем находился председатель районного суда № 2 Фархат Айнеков, сообщили в пресс-службе областного суда.

Водитель погиб на месте.

У Фархата Айнекова остались жена и четверо малолетних детей.


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