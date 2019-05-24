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Новая система будет определять усталость водителя автобуса по сетчатке

Она уже введена в Казахстане.

Фото : pixabay.com24 мая 2019, 22:13

В трех городах Казахстана появилась система, распознающая усталость водителя автобуса по сетчатке глаза, передает МИА "Казинформ".

Подобная система введена в общественном транспорте Алматы, Нур-Султана и Шымкента.

- Данная система распознает усталость по сетчатке глаза, мимике лица и по поведению водителя. Это система кругового обзора на 360 градусов, состоит из 4 наружных камер, блока процессора, черного ящика с ключом для защиты от несанкционированного скачивания данных и одной камеры в салоне, чтобы смотреть информацию в режиме реального времени, - сообщил представитель компании-разработчика.

Он отметил, что в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент оснащены по два автобуса. В июне технологию планируют усовершенствовать, добавив еще одну интеллектуальную программу.

- Ориентировочно с 10 по 15 июня мы будем доукомплектовывать данные автобусы еще системой Smart car - это интеллектуальная система для предотвращения ДТП и наезда на пешеходов боковой частью автобуса, - добавил разработчик.

По его словам эта система используется в Европе уже более 10 лет и снизила аварийные ситуации на 90%.


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