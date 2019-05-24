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Ребенка насмерть сбил грузовик в Алматы

ЧП произошло в Думане.

Фото : pixabay.com24 мая 2019, 23:21

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Медеуском районе Алматы, в микрорайоне Думан на пересечении улиц Казыгурт и Бишкек, передает Sputnik Казахстан.

По словам очевидцев, КамАЗ ехал по улице Казыгурт. При повороте на улицу Бишкек водитель, как сообщили очевидцы, не заметил выбежавшую на дорогу девочку и на полном ходу сбил ребенка.

От полученных травм девятилетняя девочка скончалась на месте, до приезда скорой помощи.

Полиция изучает обстоятельства и причины трагедии.


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