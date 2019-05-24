Ребенка насмерть сбил грузовик в Алматы
ЧП произошло в Думане.
Фото : pixabay.com24 мая 2019, 23:21
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Медеуском районе Алматы, в микрорайоне Думан на пересечении улиц Казыгурт и Бишкек, передает Sputnik Казахстан.
По словам очевидцев, КамАЗ ехал по улице Казыгурт. При повороте на улицу Бишкек водитель, как сообщили очевидцы, не заметил выбежавшую на дорогу девочку и на полном ходу сбил ребенка.
От полученных травм девятилетняя девочка скончалась на месте, до приезда скорой помощи.
Полиция изучает обстоятельства и причины трагедии.
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