МИД РК выясняет, есть ли казахстанцы среди пострадавших в Лионе

Во французском городе прогремел взрыв.

Вечером 24 мая во французском Лионе на одной из пешеходныx улиц произошел взрыв, в результате которого пострадали семь человек. МИД РК выясняет, есть ли среди них граждане РК, передает Zakon.kz.

"Посольство Казахстана в Париже выясняет наличие казахстанских граждан среди пострадавших. Более подробная информация будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

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