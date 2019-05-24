МИД РК выясняет, есть ли казахстанцы среди пострадавших в Лионе
Во французском городе прогремел взрыв.
Фото : МИД РК24 мая 2019, 23:43
Вечером 24 мая во французском Лионе на одной из пешеходныx улиц произошел взрыв, в результате которого пострадали семь человек. МИД РК выясняет, есть ли среди них граждане РК, передает Zakon.kz.
"Посольство Казахстана в Париже выясняет наличие казахстанских граждан среди пострадавших. Более подробная информация будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
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