Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

МИД РК выясняет, есть ли казахстанцы среди пострадавших в Лионе

Во французском городе прогремел взрыв.

Фото : МИД РК24 мая 2019, 23:43

Вечером 24 мая во французском Лионе на одной из пешеходныx улиц произошел взрыв, в результате которого пострадали семь человек. МИД РК выясняет, есть ли среди них граждане РК, передает Zakon.kz.

"Посольство Казахстана в Париже выясняет наличие казахстанских граждан среди пострадавших. Более подробная информация будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты