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Работник СТО на машине клиента совершил ДТП в Алматы

По словам очевидцев, он находился в нетрезвом состоянии.

Фото : Zakon.kz25 мая 2019, 01:22

Вечером в пятницу, 24 мая, в Алматы произошла авария с участием двух легковых автомашин, передает Zakon.kz.

Авария произошла на Берегового, ниже Джандосова. По словам водителя Daewoo Matiz, он припарковал автомобиль и ушел. Спустя какое-то время мужчина услышал удар. Выйдя на улицу, он обнаружил, что неподалеку от его машины лежит автомобиль FAW Besturn на левом боку. Он вместе с очевидцами поднял машину на колеса и попытались помочь водителю выбраться, но на призывы открыть дверь тот не отзывался.

Позднее водителя удалось извлечь из машины. Присутствующим показалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину скрутили и передали подъехавшим сотрудникам правоохранительных органов.

Впоследствии выяснилось, что документов у него при себе нет, более того, он является сотрудником станции технического обслуживания и решил позаимствовать автомашину, чтобы прокатиться в пятницу вечером.

В обстоятельствах ДТП предстоит разобраться полиции.


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