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Сбитый пешеход сбежал с места ДТП в Усть-Каменогорске

Позже стало известно, что пострадавший обратился в травмпункт.

Фото : pxhere.com25 мая 2019, 08:06

Пешеход переходил дорогу в неположенном месте и был сбит автомобилем, сообщает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как мужчину на дороге сбивает машина. После пешеход подскакивает и убегает с места происшествия на глазах у изумленного автомобилиста.

- ДТП зарегистрировано в районе проспекта Абая, 181/1, — сообщили в пресс-службе управления полиции Усть-Каменогорска. — 30-летний мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. В отношении него составлен административный протокол.

Позже стало известно, что пострадавший обратился в травмпункт.


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