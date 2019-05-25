Месси в шестой раз получил "Золотую бутсу"

Аргентинец забил 36 голов.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим бомбардиром сезона-2018/19 в Европе, сообщает Zakon.kz.

Аргентинец забил 36 голов и выиграл "Золотую бутсу". Он в шестой раз завоевал данную награду, вручаемую Ассоциацией европейских спортивных изданий.

Топ-11 претендентов на "Золотую бутсу":

1. Лионель Месси ("Барселона"): 36 голов (x2,0) / 72 очка

2. Килиан Мбаппе ("ПСЖ"): 33 гола (x2,0) / 66 очков

3. Фабио Квальярелла ("Сампдория"): 26 голов (x2,0) / 52 очка

4. Мбайе Дьян ("Галатасарай"): 30 голов (x1,5) / 45 очков

5–11. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 22 гола (x2,0) / 44 очка

5–11. Роберт Левандовски ("Бавария"): 22 гола (x2,0) / 44 очка

5–11. Николя Пепе ("Лилль"): 22 гола (x2,0) / 44 очка

5–11. Дуван Сапата ("Аталанта"): 22 гола (x2,0) / 44 очка

5–11. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"): 22 гола (x2,0) / 44 очка

5–11. Садио Мане ("Ливерпуль"): 22 гола (x2,0) / 44 очка

5–11. Кшиштоф Пентек ("Милан"): 22 гола (x2,0) / 44 очка

Система начисления очков в рейтинге происходит по следующей формуле: количество забитых мячей умножается на коэффициент силы чемпионата. У чемпионатов "большой пятерки" — наивысший коэффициент: 2,0.

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