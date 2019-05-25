Министр здравоохранения РК выступил в Женеве

Главная тема мероприятия - достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения в мире через первичную медицинскую помощь.

В Женеве проходит 72-ая Всемирная ассамблея здравоохранения, в которой участвует Казахстанская делегация во главе с Министром здравоохранения РК Елжаном Биртановым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РК.

Главная тема мероприятия - достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения в мире через первичную медицинскую помощь. Напомним, в октябре прошлого года в Астане (нынешний Нур-Султан) состоялась Глобальная конференция, где страны мира приняли новую Астанинскую Декларацию по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В данном документе вновь подтверждены принципы, заложенные в Алматинской декларации 1978 года, и обновлена концепция по принятию мер по улучшению предоставления услуг здравоохранения.

Делегаты из 194 стран на Всемирной ассамблеи здравоохранения согласовали три резолюции, касающиеся всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ). Они посвящены первичной медико-санитарной помощи, роли работников здравоохранения на уровне сообществ и сентябрьскому совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу о ВОУЗ. Казахстан являлся председателям в процессе согласования резолюции по первичной медико-санитарной помощи. В ней признается ключевая роль эффективной первичной медико-санитарной помощи, которая позволяет странам мира предоставлять полный спектр услуг здравоохранения, требующихся человеку на протяжении его жизни, будь то профилактика или лечение заболеваний, реабилитационный или паллиативный уход.

В рамках открытия Всемирной ассамблеи здравоохранения, на Пленарной сессии, Елжан Биртанов выступил от имени Правительства Казахстана и озвучил важные пункты Резолюции по ПМСП касательно разработки Плана внедрения Астанинской декларации (Operational Framework:Vision to action), оценил важность структурных изменений, предпринятых в штаб-квартире ВОЗ Генеральным директором в целях укрепления ПМСП во всем мире.

- Я признателен государствам-членам, которые предложили и поддержали две резолюции Исполнительного комитета ВОЗ: одну о подготовке к совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу всеобщего охвата услугами здравоохранения, и другую – о Первичной медико-санитарной помощи для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения. Эти две резолюции неразрывно связаны с важной целью Всемирной организации здравоохранения и всего медицинского сообщества для достижения здоровья для всех, - сказал в своей речи Елжан Биртанов.

Вместе с тем, Министром были отмечены вопросы использования современных технологий и цифровых услуг, как инновационных способов мониторинга здоровья и благополучия, а также производительности систем здравоохранения, с помощью банка данных.

- Глобальное движение цифровизации здравоохранения уже приводит к сбору значительного количества данных. Вместе с развитием геномных технологий это приведет нас к непредсказуемым возможностям внедрения искусственного интеллекта в здравоохранение. Я хотел бы призвать все государства-члены, а также негосударственные субъекты объединить наши усилия для детального изучения всех соответствующих тем цифрового здравоохранения и установления общих стандартов, принципов и структуры, особенно по правовым, этическим и культурным вопросам цифрового здравоохранения. Я обращаюсь к Генеральному Директору с просьбой взять на себя лидерство на этом пути, - резюмировал министр в своем обращении.

Важно отметить, Глобальный центр по первичной медико-санитарной помощи планируется запуститься путем преобразования Странового офиса ВОЗ, который находится в Алмате. Для этого будут привлечены специалисты ПМСП из 6 региональных бюро ВОЗ, а именно из Африки, Америки, Юго-Восточной Азии, Европы, Восточного Средиземноморья, западной части Тихого океана, а также национальных кадров Казахстана. Вместе с тем, для придания статуса Глобального центра будут расширены стратегические функции по предоставлению и развитию медицинских услуг с акцентом на ПМСП на глобальном уровне с охватом всех государств-членов ВОЗ.

Одним из значимых мероприятий в рамках Ассамблеи было дополнительное мероприятие "Side event" по теме: Первичная медико-санитарная помощь для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения и целей устойчивого развития, организованное совместно Казахстанской и Китайской сторонами при поддержке Дании, Испании, Эфиопии. Основными спикерами ивента были Министры здравоохранения Казахстана, Китая, Эфиопии, Российской Федерации, Дании, Испании, Ирана, Боливии, Мексики и Сингапура. Руководители здравоохранения данных стран поделились передовым опытом в организации первичной медико-санитарной помощи в своих государствах. Министр здравоохранения Елжан Биртанов в своем докладе призвал все государства-члены и заинтересованные стороны подчеркнуть основополагающую важность ПМСП и совместно работать над тем, чтобы претворить в жизнь действия, предусмотренные в Астанинской декларации.

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