Ветер, туман и град – прогноз погоды на 25 мая

Местами по республике ожидаются грозы.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивая погода - местами пройдут дожди, лишь на юго-западе – погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Местами по республике ожидаются грозы, туман, усиление ветра, шквал, возможен град.

В Акмолинской области местами ожидаются град, шквал, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с, днем местами порывы 23-28 м/с.

В Алматинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в районе Алакольских озер порывы 23-28 м/с.

В Жамбылской, утром и днем Туркестанской областях местами ожидаются град, усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области местами – шквал.

В Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области ночью местами порывы 25 м/с.

В Павлодарской области днем местами ожидаются шквал, град, днем усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, утром и днем Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области ночью местами – град, в Карагандинской области местами – шквал, днем – град.

В Мангыстауской области местами ожидается туман.

В Кызылординской, Актюбинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: +18, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: +23, облачно.

Полный прогноз погоды на 25 мая.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!