Кейт Миддлтон нарушила протокол, поцеловав Елизавету II

Члены королевской семьи поприветствовали друг друга во время мероприятия Chelsea Flower Show.

Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон уличили в нарушении протокола из-за поцелуя в щеку королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает The Mirror.

Члены королевской семьи поприветствовали друг друга во время мероприятия Chelsea Flower Show — после того, как принц Уильям и Кейт Миддлтон переоделись для официальной части программы. Королева отметила, что супруги выглядят элегантно, а затем поцеловала их.

Поклонники королевской семьи утверждают, что герцоги Кембриджские нарушили королевский протокол. Однако издание пишет, что на "менее формальных" мероприятиях родственники часто целуют в щеку Елизавету II, что не запрещено правилами.

В 2014 году американский баскетболист Леброн Джеймс положил руку на плечо Кейт Миддлтон во время фотосессии, что стало нарушением королевского протокола. Миддлтон удивленно улыбнулась, а ее муж никак не отреагировал на произошедшее, сделав вид, что ничего не случилось.

Источник: Lenta.ru

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