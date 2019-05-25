Дорога в будущее - Президент намерен модернизировать дорожную сеть страны за шесть лет

До 2025 года приведут в порядок все автодороги республиканского и местного значения.

В Казахстане борьба с одной из вечных бед вступила в новую стадию. Речь идет о состоянии дорог и дорожном строительстве. И, судя по кадровым итогам поездок президента страны Касым-Жомарта Токаева по областям РК и, главное, по новым поручениям первое лицо государства намерено привести дорожную сеть в достойное состояние. Причем не в туманном будущем, а до 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Озабоченность г-на Токаева вполне объяснима. Возьмем для примера дороги местного значения. Из 71,2 тысячи км этих дорог 24 тысячи, или 34%, находится в неудовлетворительном состоянии. А значит, люди ездят некомфортно, личный автотранспорт изнашивается быстрее. В отдаленные уголки или на участки поездка превращается в приключение.

Но не только удобство и доступность местных дорог стали приоритетом в работе президента РК. Он понимает, что высокий международный статус Казахстана, который недавно в очередной раз подтвердил Астанинский форум, роль страны в евразийской транспортной системе, развитии транспортного коридора по доставке грузов из Китая в РФ и страны Европы диктуют неумолимо: дороги должны быть.

И они будут. До 2025 года приведут в порядок все автодороги республиканского и местного значения. Уже начата реконструкция дороги Актобе – Атырау, поставлена задача по ускорению темпов работ на участке Актобе – Кандыагаш. Обдумывается вопрос и о реконструкции дорог Актобе - Хромтау, Кандыагаш - Шалкар - Иргиз в рамках разрабатываемой программы "Нурлы жол". Всерьез возьмутся за обновление дорог и строительство автобанов и в других регионах Северного Казахстана.

Под это, согласно поручению президента, будут выделены дополнительные средства. Об этом он заявил на встрече с общественностью в Актобе.

Еще на прежней должности — главы сената РК, Касым-Жомарт Токаев уделял огромное внимание этому вопросу. Достаточно сказать. что в 2018 году на ремонт дорог местной сети из республиканского бюджета и местных бюджетов было выделено 145,9 миллиарда тенге. И в 2019 году тенденция сохранится. Ежегодно ремонтными работами планируется охватить 4 тыс. км автодорог местной сети, что позволит к 2025 году довести долю автодорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до 85%.

Например, только в Павлодарской области, в этом году в регионе планируют отремонтировать 242,6 км на 10,3 млрд тенге, в Карагандинской – 700 км дорог. В частности, по программе реконструкции в этом году планируют завершить ремонт участка Караганда – Темиртау с освоением 2,2 млрд тенге. А на завершение реконструкции Северного и Восточного обхода Караганды было выделено 12,4 млрд тенге. Что касается реконструкции участка Караганда – Балхаш протяженностью 362,6 км, ее будут проводить за счет международного займа китайского Эксим Банка.

Отдельная тема – строительство транспортных коридоров Центр-Юг, Центр-Восток, Центр-Запад в рамках Программы "Нұрлы жол". По коридору Центр-Восток в этом году сдадут последние 230 км и он заработает, по коридору Центр-Юг сообщением Нур-Султан – Алматы основные работы также будут завершены.

Остановился г-н Токаев и на вопросе хищения средств и коррупции при дорожном строительстве. Он пообещал жестко бороться с этим злом. "Необходимо обеспечить эффективность и прозрачность использования выделяемых средств, - сказал он. - Это народные деньги, к ним нужно относиться абсолютно бережно. Коррупционные проявления будут жестко пресекаться".

Сурово будут наказаны и чиновники, не справляющиеся со своими обязанностями. Так, по результатам майской поездки в Актобе были уволены три сотрудника администрации области и городского акимата, отвечавшие за ремонт и эксплуатацию дорог. Что интересно — не последнюю роль в увольнении и наказании руководителей государственных органов сыграла общественность. Жители обращались к главе государства через Facebook и Instagram о ненадлежащем состоянии дорог в регионе. Так что обещание Президента РК быть всегда на связи с гражданами – не PR-ход, а свидетельство заботы о нуждах каждого казахстанца.

И наконец, снова о международном аспекте, о роли Казахстана как транспортного коридора между Востоком и Западом. Учитывая имеющуюся готовую инфраструктуру коридора Западный Китай - Западная Европа, наряду с ростом контейнерных перевозок и логистикой открывается большое направление и для развития автоперевозчиков. В правительстве РК подсчитали масштабы увеличения интенсивности перевозок через Казахстан по маршруту Европа - Китай: количество рейсов автопарка седельных тягачей, перевозящих товары из Китая в Европу, вырастет в 10,5 раз, с 2 тысяч до 21 тысячи!

Для того, чтобы это стало реальностью, сегодня на всем протяжении участка Узынагаш – Ушарал – Достык ведутся строительные работы. Кроме того, заканчивается реконструкция автомобильной дороги Бак Кескен – Бакты. Ведутся работы в направлении Калбатау – Майкапшагай. В принципе, основные выходы, транзитные коридоры в Китай в работе и уже завершены. Вместе с тем, выполняется проект Талдыкорган – Усть-Каменогорск, который также объединяет все выходы в Китай в этом направлении.

Принципиально улучшится и транспортная инфраструктура на российском направлении. В Северо-Казахстанской области реализуется проект реконструкции от города Петропавловска на границу в сторону Кургана, а в Атырауской области начался проект Атырау – Астрахань.

Эксперты утверждают, что только инициатива "Один пояс – один путь" поможет создать уникальный индустриально-транспортный коридор с объемом производства и торговли менее 20 триллионов долларов. И для таких проектов нужны современные качественные дороги, создание которых стало приоритетом нового руководства республики.

Михаил Тимофеев

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