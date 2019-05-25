Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Саидмурат Танирберген освобожден от должности заведующего секретариатом Совбеза РК

Освобожден от должности в связи с достижением пенсионного возраста.

Фото : Акорда25 мая 2019, 11:31

Саидмурат Танирберген освобожден от должности заведующего Секретариатом Совета Безопасности Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан" в связи с достижением пенсионного возраста Танирберген Саидмурат Бапанулы освобожден от должности заведующего Секретариатом Совета Безопасности Республики Казахстан, - говорится в сообщении.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты