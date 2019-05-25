Саидмурат Танирберген освобожден от должности заведующего секретариатом Совбеза РК

Освобожден от должности в связи с достижением пенсионного возраста.

Фото : Акорда

Саидмурат Танирберген освобожден от должности заведующего Секретариатом Совета Безопасности Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду. - Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан" в связи с достижением пенсионного возраста Танирберген Саидмурат Бапанулы освобожден от должности заведующего Секретариатом Совета Безопасности Республики Казахстан, - говорится в сообщении.

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