Саидмурат Танирберген освобожден от должности заведующего секретариатом Совбеза РК
Освобожден от должности в связи с достижением пенсионного возраста.
Фото : Акорда25 мая 2019, 11:31
Саидмурат Танирберген освобожден от должности заведующего Секретариатом Совета Безопасности Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
- Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан" в связи с достижением пенсионного возраста Танирберген Саидмурат Бапанулы освобожден от должности заведующего Секретариатом Совета Безопасности Республики Казахстан, - говорится в сообщении.
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