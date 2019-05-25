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НАТО примет новую стратегию из-за "ядерной угрозы" со стороны России

Глава НАТО заявил, что Россия все активнее применяет против западных стран "ядерную угрозу".

Фото : Denken erwünscht25 мая 2019, 11:49

Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал первое за десятки лет масштабное обновление военной стратегии альянса, сообщает ТАСС.

В интервью немецкой газете Welt am Sonntag он объяснил, что страны НАТО в последнее время обеспокоены "ядерной угрозой" со стороны России в отношении Запада.

Глава НАТО также отметил, что с 2014 года для альянса формируются новые вызовы на востоке и на юге. При этом он заявил, что Россия все активнее применяет против западных стран "ядерную угрозу". В апреле Столтенберг заявил, что НАТО продолжит использовать в отношении России политику диалога и сдерживания.

22 мая в Бишкеке министры иностранных дел стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в открытом обращении к главам МИД государств - членов НАТО предложили установить прямые контакты между координирующими органами организаций и совместное участие наблюдателей в военных учениях для деэскалации напряженности в Евроатлантике и Евразии.


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