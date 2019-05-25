НАТО примет новую стратегию из-за "ядерной угрозы" со стороны России
Глава НАТО заявил, что Россия все активнее применяет против западных стран "ядерную угрозу".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал первое за десятки лет масштабное обновление военной стратегии альянса, сообщает ТАСС.
В интервью немецкой газете Welt am Sonntag он объяснил, что страны НАТО в последнее время обеспокоены "ядерной угрозой" со стороны России в отношении Запада.
Глава НАТО также отметил, что с 2014 года для альянса формируются новые вызовы на востоке и на юге. При этом он заявил, что Россия все активнее применяет против западных стран "ядерную угрозу". В апреле Столтенберг заявил, что НАТО продолжит использовать в отношении России политику диалога и сдерживания.
22 мая в Бишкеке министры иностранных дел стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в открытом обращении к главам МИД государств - членов НАТО предложили установить прямые контакты между координирующими органами организаций и совместное участие наблюдателей в военных учениях для деэскалации напряженности в Евроатлантике и Евразии.
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