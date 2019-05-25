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Самолет упал в океан у берегов Флориды

После того как Cessna перестала отвечать на запросы диспетчерских служб, военные направили к ней два истребителя F-15.

Фото : krasvozduh.ru25 мая 2019, 12:49

Небольшой самолет Cessna Citation V упал в Атлантический океан у побережья Флориды. Об этом сообщается на странице Федерального авиационного управления США в "Твиттере", передает ТАСС.

Трагедия произошла приблизительно в 200 км от порта Форт-Лодердейл. Самолет летел из Иллинойса во Флориду. По данным ФАУ, диспетчеры потеряли связь с самолетом примерно за час до катастрофы.

Как отмечает газета The New York Times, после того как Cessna перестала отвечать на запросы диспетчерских служб, военные направили к ней два истребителя F-15. После того как F-15 приблизились к Cessna, бизнесджет начал резко снижаться и упал в океан. Огонь по самолету не открывался, уточнил представитель Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки.


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