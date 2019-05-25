"Последний звонок" прозвенел для более 8 тыс. выпускников алматинских школ

За последние пять лет финансирование сферы образования возросло в два раза.

Аким Алматы Бауыржан Байбек посетил торжественную линейку гимназии №175 в микрорайоне Таугуль-3 Ауэзовского района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города Алматы.

Поздравляя учеников, преподавателей и родителей с окончанием учебного года Бауыржан Байбек отметил, что за последние три года в городе были открыты три новые школы на 3 тысячи мест, две из которых в рамках ГЧП с привлечением частных инвестиций. Построены дополнительные здания к шести школам на 4 тысячи мест.

Этой осенью в Алатауском районе откроется еще одна школа на 600 мест. К двум школам будут возведены пристройки на 1300 мест. По поручению Елбасы в Алматы будет построено еще 8 новых школ на 7900 мест.

- Сегодня в городе создаются все условия для получения качественного современного образования. Елбасы всегда говорит о том, что XXI век - это век образования и науки. Только вырастив сильные и квалифицированные кадры, мы сможем построить сильное и процветающее государство. Особое внимание государством уделяется социальному положению детей. В текущем учебном году 2614 алматинских отличников из малообеспеченных многодетных семей уже начали получать ежемесячные стипендии из местного бюджета, - сказал Бауыржан Байбек.

Стоит отметить, что в этом году почти 99% из 236 тысяч учащихся отдохнут в 800 детских летних лагерях. Для этих целей из городского бюджета было выделено 232,4 млн. тенге. Остальные будут задействованы в различных клубах и спортивных секциях.

За последние пять лет финансирование сферы образования возросло в два раза. Проведено сейсмоусиление 78 государственных объектов образования. Школы города на 100% оснастили кабинетами физики, химии, биологии и лингафонно-мультмедийными кабинетами. Только в прошлом учебном году для школ города приобретено почти 4 тысячи комплектов мультимедийного оборудования на сумму 1,9 млрд. тенге. В этом году планируется приобретение 2,5 тысяч мультимедийных комплектов, 55 кабинетов робототехники и 1000 комплектов школьной мебели.

Кроме того, в рамках проекта "Алматы − адалдық алаңы" во всех 204 школах Алматы открыли "гостиные" для родителей.

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