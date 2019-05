SuperStar Лобода покорила алматинцев

Красочное шоу поддержали энергичная Maruv, лирический Cygo и харизматичный Турал.

В Ледовом Дворце "Алматы Арена" состоялось уникальное концертное шоу, сообщает Zakon.kz.

На три часа алматинцы и гости южной столицы погрузились в музыкальное представление хэдлайнеров танцевальных чартов СНГ.

Впервые на сцене города выступила украинская певица Maruv с нашумевшими хитами этого года For you, Focus on me, Black Water, Siren Song.

Необыкновенный драйв электронного стиля музыки стал отличным началом вечера. Maruv и ее танцевальный коллектив просто сводили с ума мужскую половину гостей. Зажигательные танцы и сильный вокал певицы не оставили никого равнодушным.

Анна Корсун, это настоящее им певицы, должна была представлять Украину на недавно прошедшем конкурсе песен "Евровидение". Но ей пришлось отказаться, так как Национальная общественная телерадиокомпания Украины поставила певицы ряд условий при которых она бы не смогла выступать с концертами в России. В итоге Украина вообще отказалась выступать в конкурсе.

Следующим на сцене выступил белорусский рэп- исполнитель Cygo с самой популярной песней 2018 года "Panda E". Зал с восторгом принял певца и даже самые серьезные гости вечера начали подпевать "гипарррррррду".

Было заметно, что многие пришли на этот концерт только ради этой песни.

Также Cygo исполнил свои лирические баллады, одну из которых певец выпустил буквально накануне.

Музыкальную паузу между завершающим выступлением весело и зажигательно заполнил казахстанский исполнитель Турал. Прозвучали всеми любимые его песни "Девочка моя", "Вина".

Зал озарился сверканием фонариков и окунулся в романтичное настроение под песню "Твой хулиган".

Завершился звездный вечер выступлением самой популярной певицы современности Светланы Лободы. Артистка посетила Алматы с новым концертным шоу "SuperStar", которое прошло при полных аншлагах в России в Кремле.

После томительного ожидания суперзвезда появилась в шикарном блестящем платье-мини и ослепила зрителей своей улыбкой и невероятной энергетикой.

Светлана обескуражила зрителей невероятно красочным и современным шоу. Зал танцевал всю программу и не выпускал из рук телефоны, чтобы запечатлеть красоту, грацию и талант артистки.

Певица не присутствовала на “специальном концерте” шоу "Голос. Дети", который был инициирован после аннулирования победы ее подопечной Микеллы Абрамовой из-за накрутки смс-сообщений. Зрители посчитали, что первое место девочке дали незаслуженно, ведь его должен был получить Ержан Максим из Казахстана.

Но Лобода поддержала детей, разместив в своем Инстаграм послание с поддержкой.

В нем певица пожелала детям стать большими артистами и огромной удачи в жизни.

Позже на странице звезды также появилось видео с отрывком выступления из Алматы. Подписала Светлана этот пост, что сегодня она танцевала в честь всех победителей проекта "Голос. Дети".

Все музыкальное шоу состоялось при полном аншлаге и стало отличным подарком к началу жаркого лета, а выпускникам и учащимся школ к завершению учебного года.

