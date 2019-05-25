Ермек Маржикпаев поздравил выпускников Акмолинской области с окончанием школы

В текущем году 11 класс окончили 4606 выпускников области. 240 из них претендуют на получение нагрудного знака "Алтын белгі", 169 – на аттестат с отличием.

Сегодня в 560 школах Акмолинской области прозвенел последний звонок. Руководитель региона Ермек Маржикпаев принял участие в торжественной линейке в средней школе №1 города Кокшетау, сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики и пресс-службу акима области.

Аким области поздравил педагогический коллектив, учащихся и их родителей, а также выразил теплые слова напутствия всем акмолинским выпускникам, вступающих во взрослую жизнь.

- Особые слова хочу сказать выпускникам 2018-2019 учебного года. Для вас наступает ответственная пора. Вы стоите на пороге серьезных решений в выборе дальнейшего профессионального и жизненного пути. Пусть этот звонок означает лишь большую перемену между интересными уроками. Первые шаги к будущим достижениям и успехам вами уже сделаны в школе, – подчеркнул он.

Вместе с тем, на линейке Ермек Маржикпаев объявил, что для решения проблемы перегруженности в данной школе в этом году начнется строительство пристройки на 600 мест.

Доброго пути ребятам пожелала и ветеран педагогического труда Галина Марченкова. Для всех присутствующих выпускники исполнили школьный вальс, в завершение торжества прозвенел последний школьный звонок.

Стоит отметить, в текущем году 11 класс окончили 4606 выпускников области. 240 из них претендуют на получение нагрудного знака "Алтын белгі", 169 – на аттестат с отличием.

Из 66 выпускников школы №1 города Кокшетау 4 претендента на получение нагрудного знака "Алтын белгі" и один на аттестат с отличием.

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