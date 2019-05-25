В Тюлькубасском районе выпускники школы подарили дом многодетной матери

Такое благое дело не первое в Тюлькубасском районе.

Выпускники 1999 года решили отметить круглую дату окончания школы благородным делом. Они подарили четырехкомнатный дом женщине, одной воспитывающей четырех детей, и поддержав республиканский проект "Алтын уям", сообщает Zakon.kz со ссылкой на службу региональной коммуникаций Туркестанской области

До этого времени Назире Жапаркуловне, работнице совхоза Мичурина, приходилось жить в съемной квартире в поселке Таусагыз. Сейчас она находится в декретном отпуске.

Такое благое дело не первое в Тюлькубасском районе. В прошлом году выпускники этой же школы - имени Абая - подарили матери семерых детей четырехкомнатный дом в районном центре.

Похоже, празднование двадцатилетия окончания школы такими благородными делами становится на юге доброй традицией.

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