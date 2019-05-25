Лучший полицейский Нью-Йорка Димаш Ниязов выступит перед коллегами в Караганде
Тема его выступления "Повышение имиджа полиции и качества связи с общественностью".
Фото : Instagram25 мая 2019, 15:29
Карагандинская академия полиции пригласила лучшего полицейского Нью-Йорка-2017 Димаша Ниязова для участия в форуме, передает МИА "Казинформ".
- 2 июня на площадке Карагандинской академии полиции пройдет TED Talks - это мировая площадка, где выступают достигшие в своей области успеха спикеры. На этой площадке в свое время выступал Илон Маск. В этом году мы пригласили Димаша Ниязова - это лучший полицейский Нью-Йорка 2017 года, профессиональный боксер. Тема его выступления "Повышение имиджа полиции и качества связи с общественностью", также выступят и другие спикеры, - сказал начальник Карагандинской академии полиции Акынкали Дарменов на обсуждении дальнейших шагов по реформированию полиции с участием министра в МВД.
По его словам, академией уделяется большое внимание приобретению лучшего международного опыта.
- В направлении международного сотрудничества ведется активная работа - в этом году впервые в истории ведомственного образования нами заключена договоренность с индийским университетом криминалистических наук. Это единственный университет в мире, который готовит криминалистов в области ИТ-разработок. Десять преподавателей выезжают туда в сентябре для прохождения специальных курсов, - сообщил спикер.
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