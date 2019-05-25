Амандык Баталов провел для школьников открытый урок

По словам Амандыка Баталова, сегодня день, когда выпускники переступают порог во взрослую жизнь.

Во всех 768 школах Алматинской области ученики и педагоги собрались вместе на школьных линейках, чтобы попрощаться с выпускниками и закончить учебный год. С важным событием учащихся Назарбаев Интеллектуальной школы города Талдыкоргана поздравил аким области Амандык Баталов, а также он провел для выпускников открытый урок, в ходе которого поделился своим жизненным опытом и дал дельные советы, передает Zakon.kz.

По словам Амандыка Баталова, сегодня день, когда выпускники переступают порог во взрослую жизнь.

- Уважаемые выпускники, ученики, учителя, родители! Хочу пожелать вам хорошо сдать ЕНТ и поступить в желаемый университет. Я всегда с волнением прихожу в вашу школу, потому что Назарбаев Интеллектуальная школа г. Талдыкоргана – это один из первых подобных проектов, реализуемых по республике. Я помню, как эту школу посещал Елбасы, дав хорошую оценку проделанной работе. Здесь для вас созданы все условия для получения достойного образования. Всегда гордитесь своей школой, которая дала вам знания, своим городом, где выросли, своими учителями, не жалея сил обучавшими вас, своими родителями, которые всегда заботятся о вас и нашим независимым Казахстаном, где множество возможностей для каждого. Наша страна динамично развивается благодаря нашему Елбасы, нашему Первому Президенту. Так пусть задуманное вами реализуется, заветные мечты сбудутся. Желаю найти хорошее место в жизни, быть счастливыми и радовать своих родителей, - сказал Амандык Баталов.

Беседуя с учениками, аким области рассказал, как правильно выбрать профессию и вспомнил свои школьные времена.

Отметим, НИШ г. Талдыкоргана пятый раз признается лучшей олимпийской школой.

- Сегодня очень грустный праздник. Не верится, что мы больше не школьники. Хочу поблагодарить учителей и директора, за то, что дали нам лучшие знания. Думаю, мы оправдаем надежды наших родителей и преподавателей. Очень понравился открытый урок, который провел аким области, - говорит выпускница Аружан Сабырбек,

Также в ходе мероприятия награждены ученики. Звание "Лучший ученик года" получили ученик 11 "А" класса Алмас Нургалиев, который в течение учебного года внес в контент онлайн-энциклопедии "Википедия" 385 статей; ученица 11 "D" класса, обладательница серебряной медали по математике на республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам, бронзовой медали на Европейской олимпиаде по математике в Украине Аружан Сабырбек, ученица 12 "С" класса, обладательница 1 места в республиканском конкурсе научных проектов по биологии, 1 места в конкурсе научных проектов по общеобразовательным предметам Оксана Дмитриенко и другие.

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