Международный совет рассмотрел вопросы уголовного судопроизводства и подготовки судейских кадров

Встречу проводил Жакип Асанов.

Председатель Верховного Суда Жакип Асанов провел очередное заседание Международного совета, передает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие судьи Верховного Суда, представители Генеральной прокуратуры, Министерства образования и науки, НПП "Атамекен" и Академии правосудия.

Выступая на встрече, Ж.Асанов сообщил о разработанных 15 законах, направленных на ужесточение отбора кандидатов в судьи и механизмов для карьерного роста действующих судей, повышение их ответственности одновременно на снижение судебной нагрузки и рост желающих стать судьей. Судебные процессы станут понятными, удобными, разумными.

На восприятие в целом деятельности судов, несомненно, сыграет создание в судах республики 50 фронт-офисов, центров приема граждан и примирения, «ночных» и «семейных» судов, внедрение фигур судьи-примирителя и помощника судьи, а также цифровизация судопроизводства. Отмечено о тенденции тщательной подготовке дел, направляемых в суд органами следствия, на что, безусловно, повлияла однозначная судебная практика по оправдательным приговорам. Речь шла и о необходимости расширения подсудности суда присяжных и введения коллегиального предварительного рассмотрения ходатайств судьями Верховного Суда. Отмечено, что законопроекты по упрощению судебных процедур и адмюстиции способствуют развитию массового бизнеса и всей экономики в целом. Ожидается, что с их введением работа госорганов будет дисциплинированной и качественной.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!