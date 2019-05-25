Дарига Назарбаева: Мечта диетологов всего мира - иметь у себя продукцию, как наша

Спикер посетила завод "Амиран".

25 мая в рамках рабочей поездки в Алматы председатель Сената парламента РК Дарига Назарбаева посетила Казахскую Академию питания и завод по производству детского молочного питания, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе посещения спикер Сената встретилась с коллективом Академии питания, ознакомилась с лабораториями контроля качества и безопасности продуктов питания, технологией производства молочной продукции.

На встрече Дарига Нурсултановна подчеркнула важность исследовательской работы Академии питания, отметив при этом социальную направленность и значимость создания экологически чистой продукции для населения.

- В первую очередь органическая продукция должна быть доступна именно семьям, у кого есть маленькие дети. У нас есть своя линейка продукции детского питания, которая делается на кобыльем молоке. Без сахара. Это мечта диетологов всего мира – иметь такую продукцию у себя в потреблении, – заявила Д. Назарбаева.

Спикер Сената, рассказав о полезных свойствах кобыльего молока, отметила высокое качество продукции Академии:

- Они готовят очень свежую и чистую продукцию. Срок годности варьируется от 3 до 5 суток. Не месяц и не годы, что говорит о том, что в продукции нет ничего искусственного – нет химии, что может повредить здоровью детей и взрослого человека тоже.

Говоря о необходимости наращивания производства продуктов детского питания в Казахстане, она подчеркнула:

- Очень важно, чтобы такие заводы нужны в каждом регионе и были приближены к потребителю, что также экономит на транспортировке. Надо помогать таким производителям. Этому вопросу нужно уделять самое пристальное внимание.

Президент Казахской Академии питания Торегельды Шарманов отметил, что производство детского молочного питания на основе кобыльего молока производится впервые.

- Сейчас населению требуется гипоаллергенный продукт в качестве заменителя грудного молока. Причем полноценное и наиболее близкое к материнскому молоку это кобылье молоко. Например, детям, которые лишены этого с малых лет, мы спокойно заменяем и говорим, что кроме пользы ничего нет. Это живой продукт, потому что молоко, является цельным натуральным, а не восстановленным, без добавления консервирующих веществ. Там витамины, микроэлементы, внешний белок. И все это способствует хорошему росту и развитию детей. Производство детского питания на основе кобыльего молока – это наше научное достижение, – подытожил Шарманов.

По словам академика, завод также начал выпускать уникальный шоколад на основе кобыльего молока. Без дрожжей, без сахара и не вызывающий аллергию.

Старт на запуск уникального завода Казахской академии питания "Амиран" по выпуску лечебно-профилактического молочного питания был дан Первым Президентом страны - Елбасы Н.А. Назарбаевым в декабре 2010 года. За прошедший период Академией создано и произведено на заводе десятки видов натуральной высококачественной продукции. На сегодняшний день предприятие остается первым и единственным в Казахстане по выпуску детского молочного питания, изготовленного из натурального цельного молока высшего качества. По данным статистики импорт детского питания за прошлый год только из стран ЕАЭС составил 20103,6 тонн на сумму более 43 млн долларов США.

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