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Подростки при попытке накачать мышцы впали в кому

Четверо детей в Акмолинской области отравились.

Фото : pixabay.com25 мая 2019, 23:24

Четверо подростков отравились лекарственным препаратом в Акмолинской области, передает корреспондент МИА "Казинформ".

25 мая в Ерейментаускую районную больницу, начиная с трех часов утра, с периодичностью до двух часов, поступили четыре подростка в возрасте от 13 до15 лет.

- Все пациенты проживают в селе Олжабай батыра. При поступлении состояние детей было тяжелое за счет интоксикации, судорожного синдрома и неврологической симптоматики. Уровень сознания - сопор-кома, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения региона.

При разборе предшествующих обстоятельств выяснилось, что дети осознанно с вечера, решив нарастить мышцы, перед сном выпили каждый до 15 таблеток "Финлепсин".

- Лекарственный препарат был у одного из ребят, который состоит на диспансерном учете с диагнозом "Эпилепсия". В настоящее время все дети находятся в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, - уточнили в ведомстве.

Республиканской санавиацией на место происшествия направлен токсиколог, а многопрофильной областной больницей №2 - реаниматолог. Один из пациентов приходит в себя.


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