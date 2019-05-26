60 спутников Маска заметили над Алматы

Согласно проекту, компания Space X создаст группировку из 11943 микроспутников.

Поздним вечером 24 мая многие жители Европы увидели в небе цепочку движущихся огней. Многие блогеры и СМИ сообщили о неопознанном летающем объекте, точнее – об объектах, однако на самом деле все видели пролет цепочки из 60 спутников Starlink, выведенных на орбиту компанией SpaceX Илона Маска, пишет "Индикатор".

Житель Нидерландов, астроном-любитель Марко Лангбрук заранее вычислил время и место пролета спутников, заснял их на камеру с пятидесятимиллиметровым объективом.

Сам Лагнбрук насчитал всего 56 спутников, хотя ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 первых аппаратов из планируемых почти 12 тысяч. Лангбрук выразил опасение, что картина неба, когда в нем постоянно будут пролетать десятки тысяч спутников, безвозвратно изменится.

Житель Алматы Жандос Курманбаев, возвращавшийся из продуктового магазина, также стал свидетелем исторического события. Об этом он написал в Facebook.

- Друзья. Пусть вы меня сочтете ненормальным. Но только что, над небом Алматы я видел нечто. Это было НЛО. Возможно, я не один поднял свой взор к небу в период примерно в 23:30. UPD. Как оказалось, я увидел поезд из 60-ти спутников SapceX Илона Маска! Это невероятное зрелище, и я счастлив что видел это, - написал он.

Согласно проекту, компания Space X создаст группировку из 11943 микроспутников. Орбитальная группировка будет разбита на три составляющих. 7518 спутников расположатся на круговых орбитах высотой в 340 км, 1584 спутника поместят на круговую орбиту высотой в 550 км. На высоте 1150 км будет находиться еще 2841 спутник.

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