"Хотя бы час поработайте". Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях

Давайте уважать госслужащих! - Абдрахимов.

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов обиделся на комментаторов в соцсетях, пишет "Vera".

Выступая на первой сессии городской Ассамблеи народа Казахстана, он напомнил, что обслуживают миллионный Шымкент всего, по его словам, 700 госслужащих, которым приходится несладко из-за серьезной нагрузки. А потому тут же предложил примерить на себя нелегкую долю акиматовского работника любого желающего.

- "Крохоборы сидят, на работе не работают, нас не обслуживают",- так говорят. Мне хочется им сказать, давайте я вас устрою на работу в акимат, вам дам компьютер, рабочее место, обслужи, пожалуйста! Когда придут многодетные матери с шумом, вот один день посмотрите, каково это. Да что там один день, хотя бы один час поработайте, тогда поймете, как это быть госслужащим. Любой наш сотрудник он тоже чей-то отец, чья-то мать, чей-то сын или дочь, давайте уважать госслужащих! - призвал аким мегаполиса.

В целом выступление Абдрахимова сводилось к новому лозунгу, на этот раз он не предлагал повторить путь Лондона или Сингапура, а предложил превратить Шымкент в глобальный интернациональный город.

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