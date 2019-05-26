Папа Римский сравнил аборты с наймом киллера

Противодействие абортам - это "не религиозный вопрос, а человеческий".

Папа Римский Франциск высказался против абортов, подчеркнув, что прерывать беременность нельзя, даже если плод болен, пишет Lenta.ru.

Он добавил, что священники и врачи должны оказывать семьям поддержку в тяжелых случаях.

- Законно ли выбрасывать жизнь, чтобы решить проблему? Можно ли нанять киллера для решения проблемы? - заявил Папа Римский.

По словам понтифика, противодействие абортам - это "не религиозный вопрос, а человеческий".

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