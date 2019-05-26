Дожди и град ожидаются в Казахстане 26 мая

Погода без осадков прогнозируется на северо-западе страны.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивая погода - местами пройдут дожди, на востоке сильные, на юге, северо-западе – погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с. В Павлодарской области местами ожидются туман, ночью местами – гроза, на большей части ветер 15-20, ночью местами 23-28 м/с. В Жамбылской, днем в Западно-Казахстанской, Мангыстауской, Атырауской областях местами ожидаются гроза, возможен град, ветер 15-20 м/с. В Карагандинской области местами ожидаются туман, ветер 15-20 м/с, ночью местами – гроза, возможен град. В Туркестанской, Кызылординской, Костанайской областях местами – ветер 15-20 м/с, в Костанайской области местами ожидается туман. В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, днем местами – ветер 15-20 м/с. В Алматинской области местами ожидается гроза, ночью в отдельном районе – ветер 15-20 м/с. В Акмолинской области местами ожидается туман, ночью – ветер 15-20 м/с.

В Жамбылской, Актюбинской, Туркестанской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 21°, преимущественно облачно.

Погода в Нур-Султане днем 11°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 26 мая.

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