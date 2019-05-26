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Зеленский станцевал на сцене с участниками шоу "Лига смеха"

После танца президент поприветствовал собравшихся на концерте, после чего занял место в зале рядом со своей супругой.

Фото : rt.com26 мая 2019, 08:22

Президент Украины Владимир Зеленский станцевал на сцене в ходе съемок юмористического шоу "Лига смеха" в Киеве. Кадры с украинским лидером опубликовала в твиттере журналист Юлия Витязева, передает РИА Новости.

- Кастинг министров в новый кабмин Украины, - прокомментировала она.

На ролике можно увидеть, как Зеленский вместе с участниками шоу выбегает на сцену и начинает танцевать. После танца президент приветствует собравшихся на концерте, а также целует в голову своего коллегу по студии "Квартал 95" Евгения Кошевого, после чего занимает место в зале рядом со своей супругой.

"Лига Смеха" - украинское телевизионное юмористическое шоу, в котором команды различных коллективов (учебных заведений, вузов, предприятий, городов) соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен. Автором программы является студия "Квартал 95", одним из основателей которой является Зеленский.


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