В Актау мужчина сломал деревья из-за парковки
Его заметил прохожий.
Фото : Inaktau.kz26 мая 2019, 09:53
Инцидент произошел ночью 23 мая в 1 микрорайоне. Один из жильцов 35 дома, заметивший как паркуется наглый автовладелец, сделал ему замечание, а когда последний не отреагировал на просьбы не губить деревья, снял его на телефон, передает "ИнАктау".
По словам жителя города Андрея, он ночью возвращался с пробежки и заметил мужчину, который, заботясь о том, чтобы его драгоценную иномарку не поцарапали ветки, ломал деревья.
- Дерево только сверху сухое, а внизу молодые побеги пошли. Я специально остановился рядом с ним, думаю, станет стыдно и перестанет безобразничать. А он мне "Что, смотришь? Иди". Дальше между нами началась словесная перепалка. Мало того, рядом играла его дочь или внучка. Отличный пример молодым!, - говорит очевидец.
Андрей надеется, что стражи порядка начнут привлекать к ответственности людей, ломающих и без того малочисленные в городе деревья.
- Я сам высаживаю деревья и в саду, и возле дома. Мне неприятно, когда их ломают. С нашего молчаливого согласия делается зло. Стараюсь не проходить мимо. Надеюсь, ему влупят штраф, - говорит Андрей.
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