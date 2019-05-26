В Актау мужчина сломал деревья из-за парковки

Его заметил прохожий.

Инцидент произошел ночью 23 мая в 1 микрорайоне. Один из жильцов 35 дома, заметивший как паркуется наглый автовладелец, сделал ему замечание, а когда последний не отреагировал на просьбы не губить деревья, снял его на телефон, передает "ИнАктау".

По словам жителя города Андрея, он ночью возвращался с пробежки и заметил мужчину, который, заботясь о том, чтобы его драгоценную иномарку не поцарапали ветки, ломал деревья.

- Дерево только сверху сухое, а внизу молодые побеги пошли. Я специально остановился рядом с ним, думаю, станет стыдно и перестанет безобразничать. А он мне "Что, смотришь? Иди". Дальше между нами началась словесная перепалка. Мало того, рядом играла его дочь или внучка. Отличный пример молодым!, - говорит очевидец.

Андрей надеется, что стражи порядка начнут привлекать к ответственности людей, ломающих и без того малочисленные в городе деревья.

- Я сам высаживаю деревья и в саду, и возле дома. Мне неприятно, когда их ломают. С нашего молчаливого согласия делается зло. Стараюсь не проходить мимо. Надеюсь, ему влупят штраф, - говорит Андрей.

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