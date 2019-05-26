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Как избежать лишнего веса во время отпуска

После частых взвешиваний люди все чаще начинают уделять спорту больше времени и тщательнее контролируют количество употребляемой пищи.

Фото : Pixabay26 мая 2019, 10:57

Для того, чтобы избежать набора лишних килограммов во время отпуска, следует ежедневно проверять свой вес. К такому выводу пришли американские ученые из университета Джорджии, передает РИА Новости.

В ходе эксперимента было обследовано 111 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет. Добровольцы должны были постараться сохранить свой вес в течение двух месяцев. По окончании эксперимента выяснилось, что те, кто регулярно проходили процедуру взвешивания, либо похудели (в среднем на 0,8 килограмма), либо сохранили свой вес. При этом те, у кого весов не было, в среднем прибавили 2,2 килограмма.

По мнению ученых, причина кроется в том, что после частых взвешиваний люди все чаще начинают уделять спорту больше времени и тщательнее контролируют количество употребляемой пищи.

Ранее американские ученые установили, что заморозка блуждающего нерва способствует снижению аппетита и помогает при борьбе с лишним весом.


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