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Сбившего пешехода водителя задержали в Талдыкоргане

32-летний водитель авто находился в средней степени алкогольного опьянения.

Фото : Pixabay26 мая 2019, 11:26

Полиция Талдыкоргана установила и задержала водителя, скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДП области.

В ночь с 25 на 26 мая в мкр "Мушельтой" в Талдыкоргане водитель Mazda 626 сбил на пешеходном переходе 26-летнюю девушку, которую различными травмами госпитализирована в больницу. Бросив авто на месте происшествия, водитель иномарки скрылся в неизвестном направлении.

Информация о ДТП быстро распространилась в социальных сетях. Поднятые по тревоге патрульные в течение несколько часов установили и задержали нарушителя, сразу же доставленного в городскую полицию. При медицинском освидетельствовании выяснилось, что 32-летний водитель авто находился в средней степени алкогольного опьянения.

- Задержанный водитель помещен под стражу в изолятор временного содержания. По факту наезда на пешехода начато досудебное расследование. Пострадавшая девушка пока продолжает находиться под наблюдением медиков, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

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ГОВОРЯТ ЧТО Водитель убежал , сбили девушку. ИНФОРМАЦИЯ УТОЧНЯЕТСЯ.

Публикация от ТАЛДЫКОРГАН 24/7 (@kris_p_tdk) 25 Май 2019 в 8:55 PDT


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