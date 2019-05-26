Сбившего пешехода водителя задержали в Талдыкоргане

32-летний водитель авто находился в средней степени алкогольного опьянения.

Полиция Талдыкоргана установила и задержала водителя, скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДП области.

В ночь с 25 на 26 мая в мкр "Мушельтой" в Талдыкоргане водитель Mazda 626 сбил на пешеходном переходе 26-летнюю девушку, которую различными травмами госпитализирована в больницу. Бросив авто на месте происшествия, водитель иномарки скрылся в неизвестном направлении.

Информация о ДТП быстро распространилась в социальных сетях. Поднятые по тревоге патрульные в течение несколько часов установили и задержали нарушителя, сразу же доставленного в городскую полицию. При медицинском освидетельствовании выяснилось, что 32-летний водитель авто находился в средней степени алкогольного опьянения.

- Задержанный водитель помещен под стражу в изолятор временного содержания. По факту наезда на пешехода начато досудебное расследование. Пострадавшая девушка пока продолжает находиться под наблюдением медиков, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

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