Казахстанский борец выиграл международный турнир в Италии
Всего на счету вольников семь медалей.
Фото : Olympic.kz26 мая 2019, 12:53
В Сассари завершился международный турнир по вольной борьбе Sassari City MAtteoPellicone Memorial. Казахстанские спортсмены сумели завоевать семь медалей и выиграть общекомандный зачет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на НОК.
Всего на счету наших вольников семь медалей. Золотую награду взял Нуркожа Кайпанов (до 70 кг). Расул Калиев (до 61 кг), Данияр Кайсанов (до 74 кг), Галымжан Усербаев (до 79 кг), Азамат Даулетбеков (до 86 кг) поднялись на вторую ступень пьедестала.
Обладателями бронзовых медалей стали Саятбек Окасов (до 65 кг) и Олег Болтин (125 кг).
Отметим, что ранее Кайпанов и Кайсанов стали чемпионами Азии.
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