Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Утечка газа на судне в Китае. Погибли 10 человек

Еще 19 пострадали.

Фото : Pixabay26 мая 2019, 13:27

Число погибших в результате утечки газа на судне в порту китайского города Жунчэн (восточная провинция Шаньдун) возросло до 10 человек, еще 19 пострадали и были направлены в больницу. Об этом сообщает агентство "Синьхуа", передает ТАСС.

Инцидент произошел во второй половине дня в субботу на зарегистрированном в восточной провинции Фуцзянь грузовом судне, которое стояло в городском порту Лунъянь. Ранее сообщалось о восьми погибших. Причиной трагедии, по последним данным, стала утечка углекислого газа из противопожарной системы на борту стоявшего на ремонте судна. Жизням находящихся в больнице пострадавших ничего не угрожает, их состояние оценивается как стабильное.

Ответственные за произошедшее уже задержаны полицией. Создана специальная рабочая группа для расследования инцидента.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты